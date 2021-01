Her lærer Keiino programlederen å joike: – Se for deg en naken samejente på reinskinn

Gruppa Keiino, som består av Alexandra Rotan, Tom Hugo Hermansen og Fred Buljo, er tilbake på Melodi Grand Prix-scenen, og er blant de forhåndskvalifiserte til årets finale.

Det var ingen tvil om at de ville delta igjen i konkurransen som sendte dem helt til Eurovision i 2019.

VANT MGP 2019: Etter seieren i norsk Melodi Grand Prix fikk Keiino delta i Eurovision i 2019. Der ble de publikumsfavoritter. Foto: Bendiksby, Terje

– Vi elsker Melodi Grand Prix! Vi ble enige med en gang vi gikk av scenen i Eurovision om å gjøre det igjen dersom den rette låta kom, forteller Rotan.

Hyller hverdagsheltene

Den rette låta ble til på en hyttetur, og i år stiller de med «Monument» i MGP-sirkuset.

– Monument hyller de hverdagsheltene som ikke får gater oppkalt etter seg eller statuer reist, men som har betydd noe spesielt for et medmenneske eller samfunnet rundt, forklarer Hermansen.

Også denne sangen inneholder deres eget kjennetegn - nemlig joik. I tillegg til joik har Buljo valgt å rappe på samisk i «Monument».

– I denne låta vil jeg kanalisere det min tippoldefar ville sagt til meg i dag, forteller han, og fortsetter:

– Alt som du ser har fortiden skapt, alt du hører er fortidens ekko, og fortidens ekko for meg er joiken.

Joik har eksistert i den samiske kulturen i over 1000 år, og Buljo mener at alle kan lære seg å joike. Man må bare gå inn i seg selv og brette ut sjela.

Selv har han et lite triks for å komme i skikkelig joikemodus i musikkstudio.

– Du må forestille deg at du er i en lavvo med gnistrende bål og en naken samejente på reinskinn, ler han.

Se Keiino lære Niklas Baarli å joike i videoen i videovinduet øverst.

Koronasikkert Eurovision

Keiino håper låta kan sende dem videre til Eurovision også i år. Da de vant i 2019, brukte de mye tid på å reise i Europa og promotere Keiino.

Deres tidligere vinnerbidrag, «Spirit in the Sky», havnet på topplistene i flere land og toppet VG-lista.

Det er til stor glede for deres fans i utlandet at de deltar i årets MGP, og fanskaren krysser fingrene for at de går til Eurovision også i år.

– Det er veldig hyggelig å se at de sender oss meldinger og tagger oss i innlegg hver dag, sier Rotan.

Hermansen forteller at det ikke er noen fare for at Eurovision blir avlyst for årets MGP-vinner. Selv om det er en pågående pandemi, er konkurransen planlagt slik at den skal kunne gjennomføres uansett.

– Den som får det ærefulle oppdraget å representere Norge, må spille inn en backup-løsning dagen etter finalen, forteller Hermansen.

Dette opplegget gjennomføres i tilfelle man ikke kan reise før selve finaledagen.

HÅPER PÅ SEIER: Fred Buljo, Alexandra Rotan og Tom Hugo Hermansen håper de går helt til topps i årets Melodi Grand Prix. Foto: Mariann Habbestad

Joikende politiker

Tidligere denne uken dukket det opp noe på den svenske og danske Wikipedia-siden til politiker Trygve Slagsvold Vedum.

Der stod det nemlig at politikeren også var godt kjent som joikeren i Keiino, og gikk under pseudonymet Fred Buljo.

Buljo selv har fått med seg det som har skjedd:

– Det tikket inn noen meldinger om Trygve, og at det var han som var joikeren i Keeino, smiler han.

– Du kan avkrefte at du og Trygve Slagsvold Vedum ikke er samme person?

– Hvem vet? svarer Buljo lurt, og ler.

Delen om at Slagsvold Vedum er joiker i gruppa Keiino er nå fjernet fra Wikipedia. Buljo har likevel et lite ønske:

– Det hadde vært interessant å høre Trygve joike, sier Buljo til God kveld Norge.