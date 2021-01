Solskjær før gigant-møte: – Skal aldri se en trekning igjen

Livet smiler for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United om dagen. Søndag venter erkerival Liverpool i FA-cupens 4. runde.

Etter halvspilt sesong troner Manchester United på toppen av Premier League-tabellen. Med seieren mot Fulham onsdag tangerte de også sin egen rekord fra de ble trippelmestere i 1999: 17 strake bortekamper i serien uten tap. Nå er Ole Gunnar Solskjær og co på trofejakt.

– Vi vil selvfølgelig løfte vårt første trofe, men det vil alltid være posisjonen i ligaen som beviser hvor langt man har kommet. Alle kan ha en heldig trekning i cupen, men det skjer ikke meg. Jeg skal aldri se en trekning igjen, for vi trekker alltid vanskelige motstandere. Vi har fått en av favorittene og vi vet at denne blir viktig om vi skal gå hele veien, sier Solskjær.

For som i 1999 er det Liverpool som venter i FA cupens 4. runde også denne gangen. Solskjær spilte i en av hovedrollene også for 22 år siden. Kristiansunderen ble matchvinner etter sin 2-1 scoring i det 90. spilleminutt.

– Selvfølgelig kan vi bruke noen få ting fra den sesongen. Vi vet at det handler om jevne øyeblikk og små marginer. Man får en boost når man snur 0-1 til 2-1 mot et så stort lag, sier Solskjær og fortsetter:

– Vi må nyte denne cupen så lenge den varer. Forrige sesong kom vi til semifinale, og selv om vi må gjøre noen endringer, håper vi å ta oss videre.

Det er bare en liten uke siden Liverpool og Manchester United spilte 0-0 på Anfield i serien. Før cup-bataljen på Old Trafford ønsker derimot Solskjær å se et mer skjerpet United.

– Vi angrep hver gang vi vant ballen, men utfordringen var at vi mistet den. Vi ble for utålmodige. Jeg forstår meg ikke på de som sier at vi ikke angrep, men kvaliteten på det vi gjør må være bedre, påpeker 47-åringen, og legger til:

– For oss handler det om å finjustere, utvikle oss og bli bedre kjent med hverandre. Edinson er ny. Bruno har ikke vært her ett år enda. Vi kommer oss dit, forsikrer han.

Som resten av de engelske lagene er både Manchester United og Liverpool inne i et tett kampprogram, med kamper nesten hver tredje dag. Nå varsler Solskjær endringer før storkampen.

– Vi må rotere, det er helt sikkert. Vi skal sette sammen et brukbart lag, som jeg tror kan vinne. Vi vet det er en vanskelig trekning. Jeg er ikke så god på trekninger, så de burde kanskje finne seg noen andre om de vil ha enkle trekninger, avslutter nordmannen med et smil.