Hva skjedde med Stein?

Noen der ute vet at voksne menn og kvinner forgrep seg på 13 år gamle Stein fra Bærum. Nå er tiden inne for å snakke.

Den 23. januar 2020 tikket det inn et tips til TV 2. «Hei! Jeg er en mann på 46 år fra Bærum. Har vært seksuelt misbrukt som barn fra 12-13 års alder av et nettverk av overgripere».

Nettverk av pedofile

Dette tipset førte til episoden «Barnerov» i dokumentar serien «Norge bak fasaden». Der fortalte mannen som sendte mailen, Stein Olsen, for første gang om en hemmelighet han har båret på i mer enn 30 år.

Han avslørte at et nettverk av menn og kvinner hadde forgrepet seg på ham i flere år. Ingen av de nærmeste visste hva han ble utsatt for i barndommen. Ikke far, ikke mor, ikke bror.

Ingen av vennene hans heller.

Takker kjæresten

Han fortalte aldri noen om marerittet, som startet da han var 13 år gammel. Stein lå hjerteoperert på Bærum sykehus da han endelig bestemte seg for å dele sin historie med TV 2. Han takker kjæresten Annie for å ha gitt ham nok mot til å lette på sløret. Annie skjønte at kjæresten hennes fortrengte noe fra fortiden, men fikk sjokk da hun hørte om seksuelle overgrep.

Da ba hun Stein gå til politiet med en gang. Mer enn 30 år etter ugjerningene.

Helt siden Stein denne uken sto frem med navn og ansikt på TV 2 har jeg daglig fått henvendelser fra voksne menn som forteller om overgrep. Noen sender en tekstmelding, andre en mail og noen ringer på mobilen.

En av dem sa han bare var sju år gammel. En annen var seks år og har fortsatt mareritt om natten. En tredje fortalte at gjerningsmannen var bussjåføren som pleide å kjøre ham til skolen. I dag er disse ofrene familiefedre i 50 og 60-årene. De sier de ikke har fortalt det til noen. Ikke til kona, barna eller politiet. Nå velger de å ta kontakt for å si at Stein ikke er alene. Også de har, som ham, fortrengt det som skjedde i barndommen.

Tier til de dør

En av dem formulerer det slik:

«Jeg vet at alt er foreldet og jeg vil ikke diskutere dette på TV. Ville bare fortelle deg det».

Det gjør vondt å lese og høre historiene til disse mennene. Noen av dem husker bare fornavnet på overgriperen. De kommer med beskrivelser som tynt bølgete hår, briller og rød Volvo. En av de som ringte gråt da han fortalte hva som skjedde med ham på slutten av 70-tallet. Det tok ham mer enn 40 år å ta den telefonen til en journalist. Andre tier til de dør.

En av fire barn som er utsatt for overgrep i Norge holder det hemmelig hele livet.

Stein er en modig mann og det er vanskelig å sette seg inn i skammen og traumene han har følt. Det hele begynte da han kom i prat med en familiefar fra Bærum på midten av 80-tallet. Det skjedde via det som het kontakt-telefonen. Det var et nummer man kunne ringe og snakke med ukjente på telefonen.

Barn og unge gjorde ofte det på 80-tallet. Det er som dagens chat på internett, både spennende og kult å snakke med fremmede. Men akkurat som i chat visste man ikke helt hva som var hensikten til de andre som var der inne. Den voksne mannen fra Bærum, som 13-år gamle Stein kom i kontakt med, klarte å overtale ham til å møtes utenfor en pizzarestaurant på Stabekk. Han skulle få penger hvis han ble med i bilen hans.

Verifisert opplysninger

Første gang kjørte de ut til en båt som sto på marinaen. Så skjedde overgrepene i en hytte. Neste gang ute i skogen. Stein forteller om et helt nettverk av ressurssterke menn og kvinner fra Bærum og Oslo som forgrep seg på ham og andre barn. I flere år. Han husker godt den velkledde flyvertinnen fra Bærum i skogholtet. Den pengesterke advokaten fra Sarpsborg. Kvinnen med leiligheten fra Bogerud. Paret som likte å se på fra Ålesund.

Redaksjonen i «Norge bak fasaden» har brukt mye tid på å verifisere opplysningene vi har fått. Navn, beskrivelser og adresser. Noen av de som Stein har navngitt som gjerningspersoner er fortsatt i live. Andre er døde. Enkelte klarte vi aldri å identifisere.

Tidligere dømt for overgrep

Det Stein sa til TV 2 fortalte han også til politiet. Han leverte en anmeldelse hvor han navnga den han mener var hovedmannen i et pedofilt nettverk. Denne personen er i dag i 70-årene og bor i Oslo. Han er en ektemann, far og bestefar. Vi fant ut at han tidligere er dømt for overgrep mot en 15 år gammel jente. Det skjedde i samme tidsperiode og med lignende fremgangsmåte som det Stein beskriver i sin anmeldelse.

Stein visste ikke om dommen før jeg og medprogramleder Janne Amble fortalte ham det. Etter å ha innhentet nok informasjon konfronterte vi den eldre mannen med anmeldelsen. Han avviste alt og kalte det for «fargerike påstander».

Advokat Elden er koblet inn

Ti måneder etter anmeldelsen henla Oslo politidistrikt saken. Begrunnelsen var foreldelse - altså at det var for lenge siden forbrytelsene hadde skjedd. Stein ble skuffet og får nå bistand fra advokatkontoret til Elden. Han vil be politiet om ta en ny runde med nye etterforskningsskritt.

Kanskje kan de komme til bunns i om nettverket fortsatt er aktivt eller ikke. Er det andre ofre som Stein der ute? Er det overgripere med dårlig samvittighet som endelig vil snakke?

Idrettsglad gutt

Stein angrer på at han ikke gikk til politiet tidligere. Kanskje hadde livet hans sett annerledes ut. Han var en aktiv gutt fra Bærum. En som spilte bandy på A-laget til Stabekk og senere for samme lag i eliteserien. Idretten fikk ham til å glemme overgrepene en liten stund. Men smerten slapp aldri taket. Til slutt ble rusmidler en flukt fra skammen og skyldfølelsen. Dette ødela livet hans. Flere ganger var det så ille at han ville gjøre det slutt.

Heldigvis ombestemte han seg.

Han fortsatte å kjempe og til slutt møtte han kjæresten Annie som fikk ham til å åpne seg. Og til å innse at det som skjedde ikke var hans skyld. Han var et barn som ble utnyttet og misbrukt av voksne.

Etter «Norge bak fasaden» renner det inn støttemeldinger på telefonen til Stein. Kjente og ukjente fra hele landet. Det har gitt ham ny giv. Mange av de han vokste opp med forstår plutselig hvorfor det gikk skeis med den bandyglade gutten fra Stabekk. Han sier at de ber ham fortsette kampen for å få rettferdighet. For seg selv og andre ofre.



Det har han bestemt seg for å gjøre.