Balague om Ødegaard: – Han går til Arsenal for at han skal gå rett inn på laget

Fredag formiddag kom meldingene fra Spania om at Martin Ødegaard er på vei til Arsenal på utlån.

TV 2s kilder i Spania bekrefter opplysningene om at Ødegaard er på vei til Premier League.

TV 2s La Liga-ekspert Guillem Balague forklarer overgangsprosessen slik:

– Det har vært mange tilbud på bordet etter at Ødegaard annonserte at han fortalte Real Madrid at han ville gå på lån. Basert fra det jeg hører både fra Real Madrid og Real Sociedad, så har valget falt på Arsenal, sier han.

Drammenseren har ikke startet for Real Madrid siden 1. desember da Los Blancos tapte 2-0 mot Shakhtar Donetsk i Champions League. Siden har det blitt fem minutter i La Liga som innbytter. Derfor har Ødegaard spurt om å få dra på utlån.

Nå ser det ut til at de neste månedene skal tilbringes i nord-London.

– Akkurat nå er han en klassespiller som ikke har fått vise seg frem for Real Madrid av en eller annen grunn. Han går til Arsenal for at han skal gå rett inn på laget. Det forventer jeg, så lenge han fysisk er klar for det. Utfordringen blir tempoet i Premier League. Om man er smart nok, reagerer man kjapt nok. Jeg tror ikke Arsenal går for ham for at han skal bruke tid på å tilpasse seg. Jeg forventer at han vil påvirke med en gang, sier Balague, og tilføyer:

– Det er en ny utfordring for ham, det virker som at Real Madrid har bestemt over spilleren, men ender han opp der, så er det nok fordi han også ønsker det selv, forklarer Balague.

Dette vil han tilføre Arsenal

Balague sier han er spent på hvordan Ødegaard vil gjøre det i Premier League og hvor kjapt han kan ta nivået.

– Jeg ser mye Premier League-fotball. Det kan være kaotisk og man trenger noen som kan se for seg hva som kommer til å skje og ha ferdighetene til å finne de rette pasningnene og kontrollere tempoet i kampene. I Arsenal, så mangler de den spilleren. Ballen går fort fra boks til bok, og det er ikke det de vil. De vil angripe som en enhet, sier Balague.

EKSPERT: TV 2s La Liga-ekspert Guillem Balague. Foto: Olof Andersson

TV 2s La Liga-ekspert tror Ødegaard får en viktig rolle for The Gunners.

– Vi vet alle hva Mikel Arteta ønsker å få til med Arsenal, og for å få til det må han ha spillere av kvalitet.

Ødegaards utfordring

Ødegaard har tidligere spilt i norsk, nederlandsk og spansk toppdivisjon. Balague er spent på hvordan han nå vil tilvenne seg en ny type fotball.

– Det er ingen tvil om at å bli vant til tempoet i Premier League er den største utfordringen. Utenom det, vil han, i stilen til Arteta med mye ballbesittelse, spill ut bakfra, kombinasjonsspill, og mye av det vil falle ham inn naturlig. Det blir spennende å se i hvilken posisjon han vil spille.

Kampene kommer tett som hagl i Premier League.

– Det vil ikke bli mye tid til trening, men det vil bli mye tid til kamper. På en måned eller to vil han føle seg komfortabel. Arteta vet hva han vil og jobber med detaljene, sier Balague.

Han minner om at Ødegaard var en av La Ligas beste spillere forrige sesong.

– Han hadde en fantastisk sesong med Real Sociedad for ikke så lenge siden. Beina hans er heller ikke slitne for han har ikke fått mye sjanser hos Real Madrid, sier fotballeksperten.

Derfor ble det ikke Real Sociedad-retur

Ødegaard skulle egentlig tilbrakt 2020/21-sesongen på utlån hos Real Sociedad slik han gjorde forrige sesong. Etter strålende prestasjoner i San Sebastian ble han hentet tilbake av Zinedine Zidane, men tilbakekomsten har ikke blitt slike noen har ønsket det.

Blant klubbene som ønsket Ødegaard på lån var nettopp Real Sociedad, men Balague forklarer hvorfor det ikke ble tilfelle i denne omgang.

– Nummer én, Real Sociedad ønsket ham tilbake. De trodde at han ville komme rett inn igjen på laget og at Real Madrid ville være villig til det til slutten av sesongen. Det ville vært en automatisk valg å få ham inn på laget, men Real Sociedad har ventet på en telefon fra Real Madrid. De følte at spilleren ville komme, men at Real Madrid følte det var for risikabelt å gi Real Sociedad en spiller som gjør dem bedre.

Fotballeksperten sier at hovedstadsklubben ser på baskerlaget som en utfordrer til topp fire i La Liga og Champions League-plasser for neste sesong.

– Det virker som at Ødegaard kunne tenkt seg å få minutter på en plass der han føler seg komfortabel. På samme måte som Martin Ødegaard ikke var den som valgte å returnere til Real Madrid i sommer, så er det Real Madrid som avgjør fremtiden hans.