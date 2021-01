Helene Olafsen og kjæresten skal lede TV 2-program

Senkveld-programleder Helene Olafsen (30) har i år med seg kjæresten Jørgen Nilsen (31) som makker når de skal lede Gullfisken 2020.

I fjor var det komiker Morten Ramm som ledet TV-programmet som hedrer reklamebransjen.

Juryen har plukket ut 12 sølvfisker fra reklamefilmene som ble sendt på TV 2 i 2020. Det er seerne som kårer hvem som stikker av med den gjeve tittelen «årets Gullfisk».

Samboerparet Nilsen og Olafsen skal lede seerne gjennom en sending fylt med reklameparodier og flere norske artister.

Sistnevnte tror det blir gøy, men innrømmer samtidig at det er litt hektisk når begge må være borte fra sønnen.

– Det blir litt ekstra organisering med barnevakt og sånn, men det er jo også en mulighet til å få litt alenetid. Det har det ikke vært for mye av det siste året, sier hun i pressemeldingen.

– Jeg gleder meg til å jobbe med Jørgen igjen. Det begynner å bli noen år siden Skal vi danse, og det var jo veldig gøy da.

– Ganske sjukt

Nilsen ble først kjent som proffdanser i det ovennevnte programmet, og i 2017 gikk han og Olafsen helt til topps. Kort tid senere annonserte danseparet at de også hadde blitt et kjærestepar. I mars 2020 fikk de sitt første barn sammen.

Selv har han ingen planer om å bli en programleder, men da muligheten bø seg, måtte han bare takke ja.

– Det er egentlig ganske sjukt at vi plutselig skal lede Gullfisken sammen. Jeg hadde aldri sett for meg at den muligheten skulle komme. Jeg har ingen planer om å bli programleder, men synes dette er en morsom utfordring og en mulighet man ikke kan si nei til, sier Nilsen i pressemeldingen fra TV 2, og han innrømmer at det hjelper å ha samboeren ved hans side.

DUO: Paret gleder seg til å endelig kunne jobbe sammen igjen. Foto: Øyvind Ganesh Eknes/TV 2

Redd for partnerens «mumling»

Olafsen selv er redd for at Nilsen kan mumle litt. Hun har derfor bedt TV 2 om å tekste sendingen.

– Han har jo mest erfaring med å bevege seg på en scene, og ikke snakke så mye. Han mumler litt. Jeg tror det er en «Bergen-syke». Han må øve litt på å uttale ordene, sier hun.

Egentlig skulle kjæresteparet lede et liveshow med publikum, men på grunn av pandemien vil sendingen foregå uten tilskuere.

– Jeg tror ikke TV-seerne vil legge merke til det, sier Olafsen, før samboeren avslutter:

– Det blir absolutt morsomt og spennende. Jeg tror ikke det vil se ut se ut som om det er preget av korona. Det blir et kanongøy show med morsomme elementer. Vi har bare løst det på en litt annen måte.

Se Gullfisken 2020 på TV 2 lørdag 6. februar.