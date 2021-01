Barneskole stengt på grunn av skredfare

Torsdag ble skoledagen på Hovinhøgda skole i Fetsund avsluttet og elevene sendt hjem. Årsaken var grunnforholdene ved skolen.

– Vi fikk melding rundt nyttår om at det hadde oppstått en sprekk i bakken i en skråning bak Hovinhøgda skole. Det hadde også vært noe bevegelse, hvor det øverste jordlaget hadde flyttet seg nedover i skråningen og noen trær stod skjevt, sier kommunalsjef for eiendom Vidar Almsten i Lillestrøm kommune til TV 2.

Kommunen tok kontakt med geoteknisk kompetanse i rådgivningsfirmaet Norconsult for bistand.

– De kom relativt fort til stedet, og anbefalte oss i første omgang å stenge av området med et gjerde, sier Almsten.

Nedbør og mildvær

Ekspertene mente det var trygt å holde skolen åpen mens man ventet på resultatene av boring og grunnundersøkelser, ettersom man var inne i en lengre periode med kulde og det var mange trær som holdt grunnen på plass i skråningen.

– De har holdt på med undersøkelsene fram til nå, og vi hadde håpet de skulle være ferdig til torsdagen. De trenger imidlertid mer tid, og når det nå kom mildvær og mye regn, ble vi anbefalt å stenge skolen.

Kommunen opplyser at det har vært gjort flere boringer gjennom uka, men at det blir nødvendig å gjøre ytterligere boring.

– Nedbør og milde temperaturer er ikke optimale forhold hvis man er usikker på grunnforholdene, sier Almsten.

– Er det snakk om kvikkleire?

– Man vil undersøke om det er kvikkleire i grunnen. Selv om en del av området skulle ha kvikkleire, trenger ikke det nødvendigvis å være et problem. Nå er man på jakt etter å forstå hvorfor sprekken har oppstått og hvorfor det har vært glidning i skråningen.

– Kanskje ekstra føre var

Kommunalsjefen sier det kan være flere mulige forklaringer på bevegelsene, og at det ikke trenger ha noe med kvikkleire å gjøre.

– Foreløpig holder man alle muligheter åpne, sier Almsten.

– Er man ekstra forsiktig etter skredet i Gjerdrum?

– Jeg tror man ville undersøkt dette uansett, men det er klart at man har det i bakhodet. Man er kanskje ekstra føre var, men vi baserer oss uansett på ekspertisen.

Stengt i uke fire

Almsten understreker at stenging av skolen er et føre var-tiltak, slik at man er helt sikker på liv og helse ivaretas. Konklusjonen fra geotekniker ventes å være klar i slutten av uke fire.

– Skolen vil være stengt i en ukes tid, og i løpet av neste uke vet vi forhåpentligvis hva som skjer der. Så får vi se hvorvidt området friskmeldes eller om noe er ustabilt.

Fredag har elevene hjemmeskole, mens barn som skal på SFO fraktes med buss til Eika Fet Arena.

– Det forventes at skolen er stengt hele uke 4, og at den forhåpentligvis kan åpnes for normal drift fra mandag 1. februar, skriver Lillestrøm kommune på sine nettsider.