Ikonisk kjendishotell i Hollywood stenger dørene

GOD KVELD NORGE (TV 2): Etter å ha huset celebre gjester og arrangert kjendisfester i mer enn tjue år, er det kroken på døra for The Standard Hotel i West Hollywood.

Med interiør i tidløs filmstil, stor bassengscene og flere nattklubber ble The Standard Hotel på Sunset Strip raskt et ikonisk sted for Hollywoods kulturelite.

Helt siden åpningen i 1999 da stjerner som Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz og Benicio del Toro bidro økonomisk for at hotellet skulle bli en realitet, har The Standard vært «hangout» for kjendiser som Matt Dillon, Uma Thurman, Jennifer Lopez, Rose McGowan og Gloria Estefan.

Noen vil kanskje også gjenkjenne hotellet fra serieklassikeren «Sex og singelliv», når kvartetten rømmer fra New York for å feriere i L.A.

Men nå er det altså slutt på moroa. Ifølge en representant for hotellet har økte leiekostnader og koronapandemien vært utslagsgivende.

– Hotellindustrien i landet gjennomgår sin verste krise på flere tiår, sier representanten til Los Angeles Times.

Hotellet selv har lagt ut en lang melding på sin Instagram-konto.

– Det er med tungt hjerte vi må fortelle at The Standard Hollywood stenger dørene på ubestemt tid fredag 22. januar, skriver de.

– Til tross for 22 år med ubetinget kjærlighet til hotellet vårt, våre gjester, teamet og samfunnet, klarte vi ikke å forhindre økte leiekostnader, noe som gjør videre drift umulig. Og selv om det gjør vondt å si farvel, vet vi at det inspirerende fellesskapet vårt vil leve videre. Takk for alt. Vi er evig takknemlige, avslutter de med.

Kjeden har også hoteller i New York, Miami og London. Det er uvisst om de andre stedene er berørt av nedleggelsen ved Sunset Strip.