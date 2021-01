Solbakken ble informert av Ødegaard på tirsdag

– Det viktigste for meg er at han spiller.

Martin Ødegaard skal ha bestemt seg for å forlate Real Madrid på nok et utlån.

Spanske medier er mer eller mindre samstemte på at neste stoppested blir Arsenal, der manager Mikal Arteta - ifølge velinformerte The Athletic - er en stor beundrer av nordmannen.

Landslagssjef Ståle Solbakken opplyser til TV 2 at han ble oppringt av Ødegaard tirsdag denne uka.

– Han informerte meg om situasjonen, om alternativer, og så diskuterte vi bare litt generelt om andre ting. Det var en ganske kort samtale.

– Hva tenker du om Arsenal for Ødegaard?

– Jeg tror fortsatt at det ville blitt kamper på ham i Real Madrid, så får vi se hva dette ender med. Det viktigste for meg er ikke om det blir Arsenal, Real Sociedad, Real Madrid eller en annen klubb. Det viktigste for meg er at han spiller regelmessig. Det håper og tror jeg han vil gjøre framover, sier Solbakken.

Trodde på mye spilletid i Madrid

Torsdag i forrige uke møtte TV 2 landslagssjefen på Ullevaal. På det tidspunktet var han ikke bekymret for 22-åringens manglende spilletid i Madrid.

– Jeg tror vi har et godt og berettiget håp når Copa del Rey starter for fullt. Så har vi serien og Champions League, det blir så mange kamper at Martin garantert vil få mye mer spilletid de nærmeste månedene. Da vil han også føle seg bedre og bedre. Det der tar jeg ganske rolig, sa Solbakken da, og avkreftet at han hadde snakket med Zinedine Zidane om situasjonen.

Men så skjedde det altså en utvikling i saken - og tirsdagen da Ødegaard ringte Solbakken kom også meldingen om at han var utelatt fra cupkampen mot Alcoyano fra nivå 3. En kamp Real Madrid sensasjonelt tapte 1-2 etter ekstraomganger.

Usikker på Ødegaards valg

Daglig leder i Real Madrids norske supporterklubb, Ruben Skjerping, er ambivalent med tanke på Ødegaards sannsynlige utlån til Arsenal.

– Hvis han ender opp med et nytt halvår preget av skader, og med ustabile prestasjoner fra ham og laget, da tror jeg heller han kunne vært tjent med å bli værende i Real Madrid. Oppsiden er jo hvis han går til Arsenal og plutselig leverer, og slår stikkere til Aubamayang og Lacazette. Da tror jeg det høres ut som en god oppskrift. Det blir viktige måneder for Ødegaard med tanke på hans sjanser i Real Madrid, sier han.

Han frykter imidlertid at Ødegaard ikke har ristet av seg alt av ryggplager og skader.

– Vi må være så ærlige og si at 2020 har vært et dårlig år for Martin Ødegaard, både i Real Sociedad og Real Madrid. Jeg er litt redd fora t han hele tiden går med skadeproblemer som ikke vil gi slipp.

– Hva tror du skjer om Ødegaard har et mislykket låneopphold i Arsenal?

– Det er et spørsmål som er verdt å stille seg. Skal han da komme krypende tilbake til Zidane, og ønsker å være med likevel, eller be om et nytt låneopphold? Jeg lurer litt på hva de tenker innad i klubben om at han gir opp så raskt, jeg vet ikke om de er så fornøyd med det. Hva sier det om innstillingen? Man kan argumentere for at han er ambisiøs, og har høye forventninger, men man kan også si at han burde vist mer tålmodighet og forståelse for lagets situasjon, mener Skjerping.

For det har vært en trøblete sesong også for Real Madrid, som ligger sju poeng bak Athletico Madrid på toppen av tabellen, med én kamp mer spilt enn byrivalen.

I tillegg tok de seg videre fra gruppespillet i Champions League med et nødskrik.

– Jeg synes det er trist hvis Martin forlater oss, for vi norske Real Madrid-fans ville elsket å se ham lykkes. Det så bra ut da han startet de første to seriekampene, men jeg kan forstå at det har blitt mindre spilletid, slik utviklingen til laget og resultatene har vært.

– Zidane har fått kritikk for å være utålmodig med de unge spillerne og favorisere de eldre. Hva tenker du rundt det?

HARDT PRESSET: Men Real Madrids supporterleder i Norge forsvarer Zidane for måten han har behandlet de unge spillerne på. Foto: Susana Vera

– Zidane har egentlig vært overraskende god totalt sett med å gi unge spillere mange sjanser nå. Vinicius, Rodrygo, Valverde, Asensio og så videre, det er mange som har fått sjansen. Problemet er at Real har vært inne i en meget svak periode. Da de holdt på å ryke ut av Champions League var Zidane fryktelig nære å få sparken, sannsynligvis var han ett tap unna. Da gir det mening å gå for det trygge. Det har jo også vært skrevet at den eldre garde, med Ramos, Casemiro og Benzema i spissen, har bedt om færre rotasjoner i laget.

– Zidane roterte ekstremt mye tidligere, men de etablerte lederskikkelsene skal ha bedt om en pause, så de mer rutinerte spillerne kunne styre skipet på riktig kurs igjen. Ville dette fortsatt ut sesongen? Det tror ikke jeg. Jeg tror Ødegaard ville fått flere sjanser på sikt. Jeg synes Zidane har fått urettferdig mye kritikk for manglende minutter til unge spillere, for det har han vært ganske god til i sin andre periode. Det var større grunnlag for kritikk i første periode, sier supporterlederen.

Har spilt på det trygge

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen sier det har vært lett å se at Ødegaard ikke spiller med den samme selvtilliten som første halvdel av forrige sesongen i Real Sociedad.

– Jeg trodde virkelig han skulle få det til i Real Madrid, men det har ikke sett ut som han har trivdes på banen. Han har vært langt mer forsiktig, og ikke fått den samme rollen som han hadde i Real Sociedad. Der så alle til ham, han blomstret og stortrivdes i en skreddersydd rolle. I Real Madrid har han ikke vært i nærheten av det han viste i høstsesongen 2019. Skader er noe av forklaringen, for Ødegaard må spille fotball for, det er det han elsker mer enn noe. Jeg krysser fingrene for at han er så nær 100 prosent som mulig, for da kan Arsenal være et riktig steg, sier Mathisen.