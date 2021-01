Helsedirektoratet anbefaler ikke karanteneunntak for verdenscup i Norge

Helsedirektoratet vil ikke at regjeringen gir unntak fra karantenebestemmelsene i forbindelse med en rekke verdenscuparrangementer i Norge i vinter.

Dermed brenner det et blått lys for avviklingen av rundt 30 verdenscuprenn i langrenn, hopp, kombinert, altpint og skiskyting.

I en redegjørelse fra Helsedirektoratet framgår det at det fortsatt er stor bekymring knyttet til risikoen for importsmitte.

– På bakgrunn av dagens smittesituasjon mener vi det er en betydelig smitterisiko forbundet med gjennomføring av toppidrettsarrangementer med internasjonal deltakelse, skriver Helsedirektoratet.

– Vi viser til at Europa og Norge nå står overfor en meget krevende og usikker situasjon knyttet til smittespredning og belastning av helsetjenesten. I tillegg finnes det nå minst to nye muterte varianter av viruset. Det vil kunne få omfattende konsekvenser på kort og lang sikt dersom det ikke tas grep nå, heter det videre.

Må ha unntak

Dersom regjeringen følger direktoratets anbefaling vil det bli tilnærmet umulig å arrangere de internasjonale konkurransene på norsk jord i februar og mars.

Idretten har søkt om unntak fra innreise- og karantenebestemmelsene i covid-19-forskriften for å kunne arrangere verdenscuprenn i flere idretter de kommende månedene. Denne søknaden har vært til vurdering hos helsemyndighetene den siste tiden.

Kulturdepartementet skal klokken 12 fredag holde pressekonferanse om temaet. Der skal kulturminister Abid Raja orientere om regjeringens avgjørelse. Den er basert på rådene som er gitt av fagmyndighetene.

Skipresident Erik Røste sa til NTB i forrige uke at det må endringer til i smittevernprotollen for at de aktuelle verdenscuprennene skal kunne gå som planlagt på norsk jord.

Sju dagers karantene

Alpinrennene i Kvitfjell, Raw Air-turneringen i hopp og verdenscuprennene i langrenn i Holmenkollen er blant arrangementene som står i fare dersom regjeringen sier nei til unntak fra smittevernprotokollen.

Slik situasjonen er i dag kreves det sju dagers karantene ved innreise til Norge dersom det kan vises til en negativ koronatest. Det gjør det svært komplisert for både norske og utenlandske utøvere å skulle delta i de nevnte rennene.

Langrennsløpere som går avslutningsdistansene under ski-VM i Oberstdorf vil eksempelvis ikke kunne delta på tremila og femmila i Holmenkollen påfølgende helg.