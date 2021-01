– Ødegaard har bestemt seg for Arsenal

Flere kilder i Spania melder at Martin Ødegaard er på vei til Arsenal. San Sebastian-avisen Diario Vasco skriver at Arsenal har vunnet kampen og at Ødegaard har bestemt seg for å dra til London-klubben på lån ut sesongen.

TV 2s kilder i Spania bekrefter opplysningene.

Slik TV 2 forstår det virker det som om Real Sociedad har gitt opp en gjenforening med Ødegaard i denne omgang. Det vises blant annet til at klubben har hentet inn David Silva siden Ødegaard var i klubben, og at man derfor ikke har vært så desperat etter å hente Ødegaard som man i utgangspunktet ville ha vært.

Ifølge velinformerte David Ornstein er Arsenal-manager Mikel Arteta en beundrer av nordmannen. The Athletic skriver at Arsenal-direktør Edu iverksatte forhandlinger allerede i forrige uke. Fra før er Real Madrid-eiendommen Dani Ceballos på lån i London-klubben. Kommunikasjonslinjene mellom Arsenal og Real Madrid er åpne.

TV 2-ekspert Øyvind Alsaker mener Ødegaard ville kledd en tier-rolle i Arsenal.

– Arsenal er et lag som skriker etter en kreativ spiller på midten, egentlig. Det er der de har hatt et gigantisk hull denne sesongen, som har gjort at de har avgitt så mange poeng, mener jeg, sier Alsaker.

– Hvor ser du for deg at Ødegaard skal spille i dette Arsenal-laget?

– Jeg tenker at det må være i en tier-rolle. Xhaka og Partey som sittende midtbanespillere og Ødegaard i framskutt rolle bak Lacazette, med Aubamayang og Saka på hver sin kant. Det ser spennende ut.

– Er det modig av Ødegaard å hoppe av Real Madrid midt i sesongen og dra til en Premier League-klubb som har slitt tungt?

– Jeg vet ikke hvor modig det er, men det er et resultat av at han opplever at han ikke lenger har tillit, og ser at mulighetene er små i Real Madrid. Vi har sett før at han må spille og føle seg elsket for å prestere. Lånene i Vitesse Arnhem og Real Sociedad har løftet ham opp tidligere, så et nytt lån kan absolutt løfte ham igjen. Men dette er et tøffere lån enn de forrige. Nå går han til en virkelig stor klubb med ambisjoner, til en liga hvor man spiser eller blir spist. Jeg er spent på om han er i orden, om han er 100 prosent. For det er noe med lån og utålmodighet, det er ikke lett hvis man må gjennom en opptrening på to måneder for å komme i toppform. Det må være en Martin i sin beste form for at han skal lykkes.

– Dette blir det fjerde utlånet fra Real Madrid. Er det på tide å finne seg en ny klubb permanent?

– Spørsmålet er relevant, når Real Madrid plukker ham hjem ett år før det som er meningen, og så sender ham videre. De fleste trodde han skulle bli en fullverdig Real Madrid-spiller denne sesongen, så god som han var i deler av forrige sesong. Særlig når de har aldrende spillere som Luka Modric på 35, det lå i kortene at han skulle få muligheten. Jeg lurer på om det handler om skadene, at han har gått rundt og vært redusert. For det jeg har sett av ham i Real Madrid har ikke vært bra, sier Alsaker.

Spekulasjonene rundt Ødegaards framtid eksploderte tirsdag kveld da han ikke var tatt med i Real-troppen til onsdagens cupkamp mot Alcoyano. De fleste tett på storklubben så ikke det komme.

Senere på kvelden skrev Marca at Ødegaard har bedt Zidane om å bli leid ut allerede denne måneden for å få spilletid. Artikkelen var signert av storavisens mest anerkjente Real-reporter.