Monaco-bosatt milliardær med valgkampstøtte til Høyre

Arne Helge Fredly er en norsk investor, som har bodd i Monaco i 20 år. Ifølge Kapital hadde han en formue på 3,8 milliarder i 2020.

Høyre: – Glad for bidraget

Bidraget på 100.000 kroner ble registrert 11. januar.

Dette er ikke første gang Fredly støtter Høyres valgkamp. Han gav nøyaktig samme beløp både i valgåret 2019 og i 2017.

Generalsekretær Tom Erlend Skaug i Høyre understreker at Fredly er norsk statsborger, og dermed står fritt til å sponse partiets valgkamp. Utlendinger kan ikke gi partistøtte.

– I motsetning til Ap mottar ikke vi store summer fra LO-familien. Vi er derfor takknemlige for at enkeltpersoner gir både større og mindre bidrag til partiet. Noen privatpersoner gir oss større summer, og vi er selvsagt glade for bidraget fra Fredly, sier Skaug til TV 2.

Mest til nå

Han understreker samtidig at Høyre har mange partimedlemmer som er faste givere og gir alt fra en hundrelapp i måneden.

– Alle bidrag settes pris på, og uten dem ville det økonomisk sett vært rått parti sammenlignet med Ap som alltid kan regne med bidragene fra LO, sier Skaug.

Så langt i år er det Høyre som har fått inn mest i støtte til valgkampen fra eksterne aktører, med rett under 150.000 kroner, ifølge partifinansiering.no.