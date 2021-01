– For tidlig for vaksinepass

Foreløpig kan reiseglade se langt etter vaksinepass i Europa, til stor frustrasjon for turistland som Hellas og Kypros. - Foreløpig alt for stor usikkerhet rundt vaksinering og vaksinepass, mener regjeringssjefene i EU.

Smittesituasjonen i store deler av EU er blodrød for øyeblikket.

Søndag innfører Frankrike krav om negativ koronatest ved innreise, også for EU-borgere. Testen må ikke være eldre enn 72 timer. Dette vil også gjelde for nordmenn.

For treg vaksinering

Under et video-toppmøte torsdag kveld oppfordret EU-landene nok en gang om at alle ikke-nødvendige reiser må unngås. I mars stengte sju EU-land grensene, men målet nå er å unngå stengte grenser. For de som må reise, vil nå resultatet av såkalte hurtigtester for korona anerkjennes i alle land.

– Vi må ha strengere krav til testing og strengere grensekontroll for å holde virusmutasjoner ute, sa Sebastian Kurz, statsminister i Østerrike under møtet.

Det går tregt med vaksinering i en rekke land. Målet er at alle over 80 år skal være vaksinert innen mars, og at 70 prosent av alle voksne skal være vaksinert innen sommeren.

Frykter sommer-sesongen

Flere land har forelått vaksinepass, slik at de som er ferdig vaksinert kan få reise. Vaksinepass er derimot langt fram, til stor frustrasjon for blant annet Hellas. Landet frykter den kommende sommersesongen, og har forelått et vaksinepass for å lette reising.

– Vi skylder innbyggerne våre til å bruke alle midler i den politiske verktøykassa, så alt ligger til rette for å vende tilbake til et normalt liv i 2021, sa Kyriakos Mitsotakis, statsminister i Hellas denne uka.

Statsminister i Hellas Kyriakos Mitsotakis frykter sommersesongen, hvis det ikke åpnes for mer reising og presser på for vaksinepass. Foto: Giorgos Zachos/AP

Torsdag kveld konkluderte EU-toppene med at vaksine-sertifikat foreløpig kun er et medisinsk dokument, og ikke ett dokument som gir rett til å reise.



Foreløpig er det for mye usikkerhet knyttet til vaksinering og ikke minst om vaksiner vil virke mot muterte varianter av viruset.

– Norge har ikke tatt stilling til vaksinepass, men vi følger med på arbeidet, har statssekretær Maria Jahrmann i Helse- og omsorgsdepartementet tidligere uttalt til TV2.