Dette er konspirasjonsteoriene om koronavaksinen: – Svært alvorlig

Ifølge sosiale medier kan vaksinen gjøre kvinner sterile og endre menneskers DNA. Nå tar flere leger et oppgjør med feilinformasjonen som florerer på internett.

Helseminister Bent Høie håper at alle over 18 år har fått tilbud om koronavaksine innen sommeren. Men selv om alle får tilbudet betyr ikke det at alle vil la seg vaksinere.

Regjeringen regner med at omtrent 30 prosent av nordmenn, over 1,2 millioner mennesker, ikke vil ta vaksinen.

– Jeg skulle gjerne sett at det tallet var lavere, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til TV 2.

EGET VALG: Helsedirektøren understereker at alle skal få velge selv om de vil ta vaksinen. Foto: Berit Roald

– Nei takk!

Hvis man tar et søk på sosiale medier blir det tydelig at mange nordmenn er svært usikre på om de vil la seg vaksinere.

Dette er kommentarer som har tikket inn i på TV 2s Facebook-side de siste dagene:

«Stiller meg VELDIG skeptisk til denne vaksinen», skriver en Facebook-bruker.

«Man må regne med russisk rulett med denne vaksinen, nei takk!».

«Vaksinen burde testes noen år først, ikke bare slenges ut på folk.»

USIKKER: Over en million nordmenn er usikre på om de vil ta vaksinen. Foto: Lise Åserud

– Utrolig farlig

Lege og forfatter Wasim Zahid synes det er synd at mange nordmenn fortsatt er skeptiske til vaksinen.

– Det er nok flere grunner til at folk er usikre. For noen er det en reell frykt og skepsis. Derfor er det veldig uheldig at det sirkulerer masse feilinformasjon og konspirasjonsteorier på nettet, sier Zahid.

Det er laget flere grupper på Facebook der vaksinemotstandere og kritikere deler teorier og myter om vaksinen og potensielle bivirkninger.

En analyse fra Faktisk.no viser at konspirasjonsteorier og feilinformasjon dominerer vaksinedebatten på sosiale medier.

– Feilinformasjon er utrolig farlig. Det kan få folk til å ta beslutninger på helt feil grunnlag, noe som kan få direkte konsekvenser for helsen din, sier Zahid.

SVÆRT UHELDIG: Legen Wasim Zahid mener det er svært uheldig at feilinformasjon om vaksinen blir spredd på sosiale medier. Foto: Privat / NTB

Dette er mytene

Det tok ikke lang tid fra arbeidet med en koronavaksine startet i vår til konspirasjonsteoriene begynte å spre seg på sosiale medier.

TV 2 har undersøkt hva som er de største mytene om vaksinen og bedt Zahid gi sin mening.

1. Flere nordmenn har dødd etter at de fikk vaksinen.

14. januar publiserte Legemiddelverket en rapport der det ble meldt om 23 dødsfall i forbindelse med koronavaksinasjon blant svært skrøpelige sykehjemsbeboere.

Nyheten satte raskt fyr på vaksinedebatten og fikk internasjonal oppmerksomhet.

I ettertid har FHI presisert at dødsfallene ikke nødvendigvis har en sammenheng med vaksinasjonen.

– Hver uke dør det 400 mennesker på norske sykehjem. Det er derfor forventet at noen av de som får koronavaksinen vil dø. Dette vil selvfølgelig bli nøye analysert, men det er viktig å huske på at det er stor forskjell på å dø av noe og dø etter noe, sier Zahid.

2. Vaksinen inneholder en mikrochip.

En teori som har spredd seg som ild i tørt gress, spesielt i USA, hevder at hele pandemien er konstruert av store globale aktører som vil kontrollere verden. De mener vaksinen inneholder en mikrochip som kan spore og overvåke befolkningen.

En undersøkelse fra YouGov viser at opp mot 28 prosent av amerikanere tror dette kan stemme, og flere mener Microsoft-gründer Bill Gates står bak. Gates avkrefter dette overfor BBC.

– Dette er bare tull. Det er ikke mulig å implantere en mikrochip i en vaksine, sier Zahid.

MIKROCHIP: Noen vaksineskeptikere mener at det finnes en liten mikrochip inne i vaksinen. Foto: Berit Roald

3. Eldre bør ikke ta vaksinen fordi den ikke er testet på de over 85.

I de kliniske studiene av koronavaksinen fra Pfizer og BioNTech var det ingen testpersoner over 85 år. Det har fått flere til å tro at vaksinen ikke bør brukes på de aller eldste.

– Det er riktig at vi har mindre data på hvordan vaksinen fungerer for de aller eldste. Det er derfor viktig at man tar en god faglig vurdering på om dette er trygt, noe FHI har gjort, sier Zahid.

4. Vaksinen kan gjøre kvinner sterile.

I midten av desember fikk et facebook-innlegg om mulige bivirkninger massiv oppmerksomhet på sosiale medier. Innlegget argumenterte for at kvinner kunne bli sterile av vaksinen.

Buisness Insider skriver at innlegget har blitt slettet av Facebook for å spre falsk informasjon, men teorien har likevel fortsatt å spre seg.

– Det er ingen grunn til å tro at vaksinen gjør kvinner sterile. Vaksinen har ingen mekanismer som skulle tilsi at dette var en mulig bivirkning, sier Zahid.

5. Det er ikke mulig å utvikle en trygg vaksine på så kort tid.

Vanligvis er det en tidkrevende prosess å utvikle en ny vaksine. Legemiddelindustrien (LMI) skriver at man i gjennomsnitt bruker mellom 5 og 15 år.

I løpet av kort tid har forskere likevel klart å utvikle, teste og godkjenne flere koronavaksiner. Det har fått flere vaksineskeptikere til å undres om vaksinen er laget uten tilstrekkelig kontroll og forskning.

– Det er faktisk fullt mulig å lage en vaksine på så kort tid. Det har vært et stort internasjonalt samarbeid. I tillegg har man allerede en del av komponentene som skal til for å lage en vaksine. Det er ikke sånn at man starter helt på bar bakke når man utvikler en ny vaksine, sier Zahid.

6. Vaksinen klusser med vårt DnA.

Både vaksinen fra Pfizer/BioNTech og Moderna er en såkalt mRNA-vaksine. Den bruker en genetisk kode til å insturere kroppen til å lage små deler av viruset og deretter utvikle antistoffer.

MODERNA: Vaksinen fra Moderna er en mRNA-vaksine. Foto: Ronny Hartmann

Bruken av genetisk kode har skapt spekulasjoner om at vaksinen ødelegger og endrer menneskets naturlige DNA.

– Det gjør den ikke. Når vaksinen settes er det en genetisk kode man får injisert. Men med en gang denne koden er generert blir den destruert av kroppen. Det er derfor helt umulig at noe av vaksinen inkorporeres i vårt DNA, sier Zahid.

7. Det er ikke vits å ta vaksinen hvis du ikke er i risikogruppen.

De fleste som smittes av koronaviruset får lette symptomer og blir helt friske i løpet av to uker. De som er i risikogruppen har økt risiko for et alvorlig sykdomsforløp og det er derfor disse som står først i vaksinekøen.

Etterhvert vil alle over 18 år få tilbud om vaksine, men flere vaksinemotstandere mener det er unødvendig å ta vaksinen når man selv ikke er i risikogruppen for å bli alvorlig syk.

– Det er viktig at alle er med i kampen mot viruset. For å oppnå flokkimmunitet er det en fordel at hele befolkningen vaksineres. Jo flere som vaksineres, jo bedre blir effekten, sier Zahid.

Vanlig med noen bivirkninger

FHI og Legemiddelverket følger nøye med på eventuelle bivirkninger av vaksinen. De ser foreløpig ingen grunn til bekymring.

– Det har vært store utprøvinger etter boka uten at det har blitt oppdaget store bivirkninger. Flere millioner er allerede vaksiner og det har gått veldig bra. Det er ingen farlige bivirkninger, sier overlege Preben Aavitsland i FHI.

Det er likevel ikke uvanlig å oppleve milde bivirkninger som hodepine, feber, frysninger og muskler- og leddsmerter etter å ha tatt vaksinen. Symptomene går som regel over etter et par dager.

– Er dere bekymret for at skepsisen til vaksinen kommer til å øke?

– Vi er ikke så redde for det, selv om det er en del folk som prøver å skremme andre med feilinformasjon om vaksinen. Jeg tror skepsisen vil minske etter hvert som vi får mer erfaring med vaksinasjon og kan dele mer informasjon med befolkningen, sier Aavitsland.

Kristiansand 20200317. Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB Foto: Tor Erik Schrøder

FHI regner med at langt flere enn 70 prosent takker ja når de får tilbud om vaksine på sikt.

– Ikke les konspirasjonsteorier

Også helsedirektør Bjørn Guldvog håper at flere vil endre mening etterhvert. Han ber folk finne informasjon fra seriøse aktører, ikke konspirasjonsteorier på sosiale medier.

– Hva vil du si til de som er skeptiske?

– Jeg vil si at de må sette seg grundig inn i den informasjonen og de fakta som gis fra FHI, Legemiddelverket, Helsedirektoratet og andre seriøse aktører. De må være klar over at det er en del konspirasjonsteorier og feilinformasjon om vaksiner der ute, sier Guldvåg.

Han understreker likevel at hver og en må gjøre en selvstendig vurdering og bestemme om man ønsker å ta vaksinen eller ikke.