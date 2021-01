Å ha alt på stell rundt lastsikring bør vel være ganske obligatorisk når man driver med tømmertransport på norske veier. Men det har ikke vært tilfelle med en sjåfør kontrollørene til Statens vegvesen har stoppet hele tre ganger denne uken.

Utekontroll Øst har gjennomført flere mobile tungtransportkontroller og har avdekket flere forhold:

– Et transportfirma har utpekt seg spesielt denne uken. En fører i dette firmaet har blitt stoppet og anmeldt tre ganger for samme forhold på én uke, manglende YSK og for manglende lastsikring på grunn av defekt lastsikringsmateriell, opplyser kontorsjef Geir Thomas Finstad i Vegvesenet.

Vurderes av politiet

YSK er en forkortelse for Yrkessjåførkompetanse, dette kreves av alle som utfører person- eller godstransport mot betaling, med et kjøretøy som krever førerkort i de "tunge" klassene.

Uten dette kjørte altså sjåføren ulovlig. Vurdering om førerkortet skal beslaglegges ligger nå hos politiet.

Men firmaet denne sjåføren kjører for, ble også tatt for flere ting denne uken:

Statens vegvesen gjennomførere en rekke kontroller ute på norske veier, i fjor ble over 77.000 kjøretøy sjekket. Foto: Statens vegvesen.

Kan være livsfarlige

– Fra samme firma ble det stoppet et annet vogntog der ting ikke var i orden. Her var det bevisst forfalskning av ID på tilhengeren, bruk av kjennemerke fra annen henger, trikset med understellsnummeret, og ombyggingene av denne hengeren var av slik art de kan være livsfarlige. Eier anmeldes og politiet har tatt beslag i tilhenger for videre etterforskning, forteller Finstad.

Han legger til:

– Ellers på andre vogntog som ble stoppet var det noen med dårlige dekk. Men ingen med overlast, det er positivt!

