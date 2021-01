Når BMW nå gjør seg klare for sitt viktigste elbilår, er det med tre nye modeller. SUV-en iX3 rakk å debutere før nyttår – mens to andre er på trappene i 2021.

Først ut er sedanen i4 – og mot slutten av året kommer den store SUV-en iX.

Innen utgangen av året vil det altså være fire elbiler i BMW-sortimentet. Den første, som allerede har vært en knallsuksess her i Norge, er bybilen i3.

Når de snart skal slippe løs i4, er det med et ekstra press på skuldrene. For her snakker vi om å elektrifisere selve grunnkonseptet som BMW har bygget mye av ryktet sitt på: Sportslig sedan.

Har lagt listen høyt

Med 3- og 4-serie har de i årevis lagt listen høyt på kjøreglede. Derfor har de ikke råd til å bomme med elbilen i4.

Verdenspremieren er kun noen få måneder unna. I den siste testfasen av kjøredynamikken ligger fokuset på integrasjonen mellom de elektriske kreftene, hjulopphenget og styringen. Finjusteringsprosessen som nå pågår, er den som til syvende og sist skal gi bilen sin unike karakter.

Ikke overraskende, legger BMW stor vekt på de dynamiske kjøreegenskapene i sin neste elbil: i4.

Rask

På papiret ser det svært så lovende ut. i4 får opptil 530 hk –som gjør 0-100 km/t-sprinten mulig på fire sekunder blank.

Men BMW sier at høy fart i en rett linje ikke er det viktigste – og heller ikke det vanskeligste. Utfordringen er kjøreresponsen og hvordan bilen håndterer svinger.

Ytelsene må spille på lag med reaksjonene fra styring og bremser. Forutsetningene for smidighet og presisjon skal blant annet sikres ved bilens lange akselavstand, bred sporvidde, egen hjulstilling, store dekkdimensjoner, høy torsjonsstivhet, lavt tyngdepunkt og vektbalanse.

Eget dempersystem

I tillegg får i4 et helt eget oppsett for dempersystemet, som reduserer den typiske bevegelsen hvor man gjerne opplever at bilen «setter seg» under kraftig akselerasjon.

Sammen med et nyutviklet antispinn-system, sørger det for maksimalt grep og stabilitet når gasspedalen virkelig får kjenne på trykket fra skosålen.

BMW understreker at den særegne kjøredynamikken og de dynamiske egenskapene aldri skal gå på bekostning av kjørekomforten. Vi ser fram til å teste at den påstanden holder vann.

Selv om det er en elbil, tilsier alt at også i4 får BMW-grillen med de tradisjonelle nyrene.

God rekkevidde

BMW i4 bygges på femte generasjon eDrive-teknologi. Den elektriske motoren, ladeenheten og høyspenningsbatteriet er helt nyutviklet. De gjør det mulig for BMW å ta et nytt og viktig fremskritt med de elektriske drivlinjene. Batteripakken i i4 har en kapasitet på rundt 80 kWt, som vil gi en elektrisk rekkevidde på opptil 600 kilometer (WLTP).

Serieproduksjonen starter på fabrikken i München, senere i år.

Vi har grunn til å tro at i4 i første omgang kommer i tre varianter – to med bakhjulsdrift og en med firehjulsdrift.

Enn så lenge har vi bare konseptbilen å vise fram, i tillegg til bildene av den kamuflerte testbilen du ser her. Men det nærmer seg med stormskritt avdukingen. Vi skal selvsagt dele alt her på broom.no, så snart det er praktisk mulig.

