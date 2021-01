Blummenfelt vil bryte umulig grense - får hjelp av polsk milliardær

Om et drøyt år skal Kristian Blummenfelt (26) forsøke å gjøre noe som aldri er blitt gjort i triatlon før. I konkurranse mot britiske Alistair Brownlee (32), og med hjelp av atleter i verdenseliten, skal han forsøke å fullføre en Ironman på rekordtid.

Nesten fire kilometer svømming, 18 mil med sykling og 42,2 kilometer løping på under syv timer.

Verdensrekorden er på 7.35,39. Om målet skal nås, må den altså smadres.

– Det høres jo helt sykt ut, men jeg tror det skal være mulig om vi optimaliserer alt, sier Blummenfelt.

Aldri blitt gjort

Og alt skal bli tilrettelagt. For det ekstreme rekordforsøket vil ikke forløpe som en vanlig Ironman.

Blummenfelt og Brownlee er de eneste som skal konkurrere. Med seg skal de ha hvert sitt lag av svømmere, syklister og løpere, som skal holde det nødvendige tempoet helt til mål.

OLYMPISK MESTER: Alistair Brownlee ble olympisk mester i triatlon i 2016. Neste år skal han duellere med Kristian Blummenfelt. Foto: David Goldman

De to triatletene skal ligge i dragsuget - og forhåpentlig vil en av dem, eller begge, fullføre på under syv timer.

– Det er ikke lenge siden det var en stor greie å fullføre Ironman på under åtte timer. Dette er det ingen som har prøvd før, sier Blummenfelt.

Finansiert av polsk milliardær

Inspirasjonen er hentet fra Eliud Kipchoges vanvittige maraton i London, der han med hjelp fra verdens beste løpere - blant annet Ingebrigtsen-brødrene - ble første mann i verden til å løpe 42 195 meter på under to timer.

Og mannen bak er milliardæren Sebastian Kulczyk, arvingen til det som en gang var Polens rikeste mann.

– Han har en veldedig stiftelse som han ønsker å samle inn penger til, og har derfor mange sprø prosjekter på gang. Dette er et av dem, sier Blummenfelt, som selv får ganske godt betalt av polakken.

– Jeg får en del for å være med på dette, ja. Og så blir det jo litt til den som vinner, litt mindre til den som taper. Men dette er den største økonomiske avtalen jeg har, sier bergenseren.

– Ikke usannsynlig

Ettersom det ikke er en ordentlig Ironman, og utøverne får utbytte av å ligge i dragsuget til lagkamerater, vil ikke vinnertiden bli stående som offisiell verdensrekord.

Men å gjennomføre en Ironman på under syv timer, vil uansett være en grensesprengende prestasjon.

– Det er ikke helt usannsynlig at det kan gå, men det er vanvittig ambisiøst, sier TV 2-kommentator Mads Kaggestad.

– Syv timer er ikke lenger konkurransetid enn at de guttene kommer til å ha utbytte av å ha et lag rundt seg. De kommer ikke til å være i zombietilstand etter seks timer, fortsetter han.

Tror syklingen blir avgjørende

Den største utfordringen, tror Blummenfelt, blir å få gode nok syklister med på laget.

– Å finne svømmere og løpere som kan holde det nødvendige tempoet tror jeg skal gå fint, men for at dette skal gå, vil det kreve mye av syklistene. Man må jo sykle raskere enn man gjør i et vanlig landeveisritt, og det koster jo krefter å ligge foran å dra, sier 26-åringen.

MÅ SYKLE FORT: Kristian Blummenfelt (i midten) kan hente mye tid på å ligge i dragsuget til gode syklister. Foto: Jason Franson

Men det er på syklingen det er mulig å hente mest tid.

– Men da må det planlegges ordentlig, og han må ha med seg folk som er gode. Syklistene må jo både dra i jevn, høy fart og være hjelperyttere som henter flasker og næring, sier Kaggestad, som etter å ha tenkt seg om i flere minutter utbryter:

– Vet du hva? Jeg tror det er mulig! På 18 mil med sykling kan man hente mye tid, og siden han kan ligger på hjul hele veien, vil han også ta fatt på løpingen med friskere bein enn normalt.

Største mål etter OL

Tid og sted for rekordforsøket et foreløpig ikke bestemt. Det eneste Blummenfelt vet med sikkerhet, er at det skal skje i første kvartal 2022. Omtrent et halvt år etter OL i Tokyo.

– Så etter OL er det hovedsakelig dette jeg kommer til å trene for, sier bergenseren.

I tillegg kreves det mye planlegging. Laget må bestå av utøvere i den ypperste verdenseliten, løypen må være lett nok, værforholdene riktige og utstyret helt perfekt.

– Og så må jeg gjøre min jobb, selvfølgelig. Men å få være med på dette prosjektet, som vil bli avgjort på de minste marginer, kommer til å gjøre meg til en bedre utøver, sier Blummenfelt.

Populær utøver

– Hvorfor ble akkurat du plukket ut til dette?

– Jeg har jo kjørt fort på halvdistanse før, og har slått verdensrekorder i Bahrain. Sist gang jeg gjorde det, var polakken til stede. Det var sikkert der jeg ble kjent for ham, sier han.

– Dette sier noe om statusen til Blummenfelt. At han er blitt plukket ut til å gjøre dette sammen med Alistair Brownlee, som ikke er noen hvem som helst, viser bare hvor høy markedsverdien hans er, tilføyer TV 2-eksperten.

– Hva synes du om idéen, Kaggestad?

– Det er morsomt med rekorder og ambisjoner. Dette er jo aldri blitt forsøkt før, så hvorfor ikke prøve?