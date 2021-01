«Lost»-stjerne er død

Dødsfallet bekreftes på Furlans egen Twitter-konto fredag.

Furlan er mest kjent for sin rolle i den amerikanske TV-serien «Lost» og i «Babylon 5».

«Babylon 5»-skaper J. Michael Straczynski skriver på Twitter at han har visst en stund at helsa til Furlan hadde svekket seg over tid.

– Mira var en god og snill kvinne, en vakker og talentfull skuespiller, og en venn til alle i «Babylon 5», og vi er alle knust over nyheten, skriver han.

Furlan var fra Kroatia, tidligere Jugoslavia, og hun flyttet til USA i 1991.

To år senere landet hun rollen som Delenn i TV-serien «Babylon 5». Hun spilte i serien i fem sesonger, før hun i 2004 fikk rollen som Danielle Rousseau i «Lost», skriver Vulture.

«Lost» handler om en gruppe mennesker som overlevde et flyhavari på en øde øy i Stillehavet.