Fotballryktene: – Premier League-klubb med nytt bud på King

West Ham gjør det de kan for å få Joshua King tilbake til Premier League. Det melder The Sun. London-klubben skal ha kommet med et tilbud til Bournemouth på 150 millioner kroner som skal ha blitt avslått. Nå skal The Hammers forberede et bud på 185 millioner kroner for å få nordmannen tilbake til toppdivisjonen i England. Sky Sports har tidligere meldt om interesse fra Burnley.

Lite går på skinner i Liverpool om dagen. Etter hjemmetapet mot Burnley torsdag kveld hintet Jürgen Klopp om at det kan bli et rolig overgangsvindu for klubben som har slitt med skader denne sesongen. Sitert av Liverpool Echo, sier tyskeren at det ikke er opp til ham om det blir overganger i dette vinduet.

Ifølge Daily Express skal Liverpool og Manchester United følge nøye med på kontraktsituasjonen til Bayern München-unggutt Jamal Musiala.

Christian Eriksen er ønsket i Premier League, ifølge The Telegraph. Dansken, som er eid av Inter i Serie A, har tidligere vært ryktet til en retur til Tottenham. Leicester skal ha forhørt seg om den offensive midtbanespilleren, men lønnskravet på 350.000 kroner i uken skal ha blitt ansett som for høyt.

Jens Petter Hauge og Zlatan Ibrahimović kan få seg en ny lagkamerat før overgangsvinduet stenger. Chelsea-forsvarer Fikayo Tomori skal på det nærmeste være klar for et låneopphold i AC Milan. Det melder journalisten Fabrizio Romano på sin Twitter-konto. Det skal være snakk om et lån ut sesongen for den engelske midtstopperen, der den italienske storklubben har en opsjon på kjøp på 256 millioner kroner.

Tottenham har kastet seg på i kampen om Real Sociedad-spiss Willian José, ifølge spanske Cadena Ser. Martin Ødegaards tidligere lagkamerat er verdsatt til 513 millioner kroner av La Liga-klubben, men Spurs skal foreløpig kun være villig til å betale halvparten. Spissen skal også være ønsket av Wolverhampton, og The Sun skriver at klubbene skal nærme seg enighet om en overgang.

Dayot Upamecano har vært et hett navn på ryktefronten de siste månedene. Nå har Bayern München bekreftet sin interesse i den franske RB Leipzig-stopperen. Ifølge Bild-journalist Christian Falk, topper franskmannen storklubbens ønskeliste til sommeren. Da har Upamecano en utkjøpsklausul på rundt 450 millioner kroner.