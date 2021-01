Antall drapsforsøk har tredoblet seg de siste fem årene – Kripos-leder er bekymret

Fredag kom Kripos sin oversikt over drap og drapsforsøk i 2020. Drapstallene er stabilt lave, men oversikten viser at antall drapsforsøk har økt de siste årene.

– De siste fem årene har antall drapsforsøk mer enn tredoblet seg fra 22 ofre i 2016 til 69 ofre i 2020. Når antall drapsforsøk har økt de siste årene, så gjør det oss bekymret, sier Vibeke Syversen, leder av Voldsseksjonen i Kripos i en pressemelding.

Syversen sier at de ser at politiets åpne trusselvurdering av at gjerningspersoner med psykisk sykdom, symptomer på eller mistanke om dette knyttes til en betydelig andel av anmeldte drap og drapsforsøk siden 2016.

– En av årsakene til at ikke flere av disse forsøkene ender med drap, kan være kompetansen og responstiden til nødetatene, sier hun.

Kniv er oftest drapsvåpen

«Av de 34 gjerningspersonene er 30 menn og 4 kvinner, mens av 31 drapsofre er 16 menn og 15 kvinner. I over halvparten av sakene ble kniv brukt som drapsvåpen.»

Politiet skriver at de i 2020 har etterforsket 28 drapssaker med 31 ofre og 34 gjerningspersoner.

- Drapstallene i Norge fortsetter å holde seg lave sammenlignet med våre naboland, sier Syversen.

I Kripos sin statistikk fremgår det også at 70 prosent av drapene de siste årene har blitt begått i ruspåvirket tilstand.

Ingen er ennå dømt for drapene i 2020

I pressemeldingen står det at det for politiet er helt sentralt å gi pårørende og samfunnet svar på hva som har skjedd, samt å stille gjerningspersonen til ansvar.

– I 2020 er det tatt ut siktelse i alle sakene, men foreløpig er ingen dømt, sier Kripos-lederen.

«Det er svært sjeldent at drap rammer tilfeldige personer. De fleste drapene i Norge skjer i private hjem og i de fleste sakene er det en relasjon mellom gjerningsperson og offer.»