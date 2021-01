Faucis første dag uten Trump: – Befriende å kunne basere seg på vitenskapen

USAs ferske president, Joe Biden startet arbeidet med å lede landet ut av korona-krisen torsdag. USAs statsepidemiolog, Anthony Fauci er glad for at han nå kan gi råd basert på vitenskap.

Til nå er det registrert 25 millioner smittetilfeller og godt over 400.000 tusen dødsfall i USA under pandemien.

Biden var torsdag klar på at han frykter at de skal bikke 500.000 dødsfall i løpet av en måned, men nå har han satt i gang arbeidet han mener må til for å snu trenden.

– Vi skal sikre at at de medisinske ekspertene får jobbe uten å bli blandet inn i politikk. De skal kun ta avgjørelser basert på forskning og helsevesenet, ikke på grunnlag av de politiske konsekvensene, sa Biden på en pressekonferanse fra Det hvite hus torsdag.

Noen av presidentordrene Biden sendte ut torsdag: Få fortgang i produksjonen og leveransene av vaksineutstyr, testutstyr og smittevernutstyr.

Opprette et en egen gruppe med ansvar over koronatesting

Forbedre landets innsamling, produksjon og formidling av analyser av koronavirus-data.

Gi direktiver til Federal Emergency Management Agency for å opprette offentlig støttede vaksine-sentre i lokalområder.

Gi direktiver til Utdanningsdepartementet og Helsedepartementet for å opprette retningslinjer for å trygt kunne åpne skoler, barnehager og studiesteder.

Innføre krav om bruk av munnbind ved flyplasser og offentlig transport. Reisende fra utlandet må også fremlegge dokumentasjon på negativ koronatest fra før de ankom USA.

Hele ti korona-presidentordre signerte president Joe Biden torsdag, som et første skritt mot å bekjempe koronasmitten i USA. Han la også frem en korona-slagplan på 200 sider.

– Basert på forskning

– Vår nasjonale strategi er omfattende. Den er basert på forskning og ikke politikk. Den er basert på sannheten og ikke fornektelse og den er detaljert, sa Biden på en pressekonferanse fra Det hvite hus torsdag.

Slagplanen sier Biden er formet av landets ledende epidemiologer med Anthony Fauci i spissen.

– En av tingene som er nytt med den nye administrasjonen er at man slipper å tippe hvis man ikke har et svar. Du sier rett og slett at du ikke har et svar på spørsmålet, sa Fauci, som deltok på en annen pressekonferanse i regi av Det hvite hus.

Fauci har nå fått rollen som Bidens ledende medisinske rådgiver. Han sa på pressekonferansen at han «havnet i trøbbel» flere ganger, da han la frem sannheten basert på forskning for president Trump.

LEDENDE ROLLE: President Joe Biden og visepresident Camala Harris har en stor oppgave foran seg hva gjelder å få snudd smittetrenden i landet. Foto: Alex Brandon

– Var veldig ubehagelig

– Jeg var veldig tydelig på at at det ble sagt ting, spesielt dette med hydroxyklorokin og lignende ting, som var veldig ubehagelig. Det var fordi de ikke var bygget på forskning, sa han og fortsatte:

– Jeg har ikke gledet meg over å ha vært i en situasjon der jeg har måttet motsette meg presidenten, sa Fauci.

I slutten av mars 2020 slo president Donald Trump fast at hydroxyklorokin, en velkjent malariamedisin, var godkjent i behandlingen av pasienter som er smittet av koronaviruset.

– Dette kan bli fantastisk, sa Trump og skrøt av det amerikanske medisin- og mattilsynet (FDA).

FDA rykket senere ut og sa at medisinen bare er godkjent til bruk mot malaria, men at den skal testes på koronapasienter.

ANNEN TID: Anthony Fauci er glad for at han nå fullt og helt kan basere rådene sine på forskning. Foto: Alex Brandon / AP / NTB

Vaksinesjef mistet jobben

En som fikk merke konsekvensen av å bestride Trumps informasjon, var den tidligere lederen for USAs etat for vaksineutvikling, Rick Bright.

Han sa han følte seg presset til å bruke penger på hydroksyklorokin, skriver New York Times.

På spørsmål om Bright ble forflyttet fordi han utfordret presidenten, svarte Trump da: – Kanskje, kanskje ikke. Jeg vet ikke hvem han er.