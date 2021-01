Bagdad rystet av verste terror på tre år

Iraks hovedstad ble rystet av den verste terroraksjonen på tre år da to selvmordsbombere slo til mot et travelt marked. Angrepet vekker kraftig fordømmelse.

Den første selvmordsbomberen lot som om han var syk og ventet til mange samlet seg rundt ham. Deretter utløste han bombebeltet torsdag morgen.

Da flere strømmet til for å hjelpe ofrene, slo den andre selvmordsbomberen til og utløste sin sprengladning.

Ifølge det irakiske innenriksdepartementet ble minst 32 mennesker drept og over 100 såret i angrepet mot markedet der det ble solgt brukte klær. Mange mennesker var torsdag samlet her siden Bagdad nylig opphevet strenge smitteverntiltak.

IS sto bak angrepet, hevdet et propagandatalerør for islamistgruppen torsdag kveld.

Irak erklærte seier over IS i 2017, men sovende celler eksisterer fortsatt, som oftest i skjul i landets ørkenområder.

Ytterliggående islamister, mange av dem med tilknyting til IS, har stått bak lignende angrep tidligere.

Angrepet var det verste siden januar 2018, da en selvmordsbomber drepte over 30 mennesker i den samme gaten.

Barbarisk

President Barham Saleh og andre politikere fordømmer angrepet og sier de står samlet i motstanden mot forsøk på å destabilisere landet.

Pave Frans, som planlegger et besøk i Irak i mars, kaller torsdagens selvmordsangrep «en meningsløst brutal handling».

EU kaller det «barbarisk» og understreker «sin fulle støtte til irakiske myndigheter i kampen mot ekstremisme».

FNs generalsekretær António Guterres oppfordrer det irakiske folk til «å avvise ethvert forsøk på å spre frykt og vold for å undergrave fred, stabilitet og samhold».

Planlegger valg

Irak planlegger å holde valg på ny nasjonalforsamling, og også i forkant av tidligere valg har det ofte vært angrep og terroraksjoner.

Statsminister Mustafa al-Kadhemi varslet opprinnelig valg i juni, nesten ett år før det opprinnelig skulle holdes. Dette som følge av de omfattende protestene i Irak i 2019.

Det forhandles nå om en ny valgdato for å gi myndighetene mer tid til å registrere både velgere og nye partier.

USA, som invaderte Irak i 2003, har fortsatt 2.500 soldater i landet, mot 5.200 for ett år siden.

De amerikanske soldatene driver for det meste opplæring av irakiske sikkerhetsstyrker, med bistår også med dronekapasitet og gjennomfører flyangrep mot antatte opprørsmål.

(©NTB)