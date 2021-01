Hørte plutselig et smell – så slo bølgene gjennom døra

– Vi hadde avtalt å møtes for å øve litt i aktivitetshuset, sier Hans Kristian Haakonsen til TV 2, som torsdag kveld fikk et dramatisk møte med naturkreftene.

Han, faren, samt en klasse- og skytterkompis og hans far hadde møtt opp i aktivitetshuset på Fredtun leirsted i Skudeneshavn i Karmøy kommune for å skyte pil og bue.

Lokalet er der de til vanlig kan komme å skyte på blink om vinteren, når forholdene ikke tillater det ute.

Saken ble først omtalt av Haugesunds Avis.

Har skjedd før

– Aktivitetshuset ligger nærme sjøen og vi vet at hvis det er bølger og vinden kommer i en spesiell retning, at det de kan komme veldig nærme bygget, forklarer han.

Haakonsen sier at bygget, som ligger mellom 30 og femti meter fra havkanten, har blitt oversvømt en gang tidligere, men at de ikke kunne se for seg at det skulle skje mens de var der denne torsdagen.

– Jeg vet sjøvann stod gjennom døren og vinduene en gang i 2014, og at bygget er utsatt for vær, men jeg regent jo ikke med at det skulle skje igjen, sier Haakonsen.

BØLGE-DRAMA: Ødeleggelsene var store etter at vannmassene hadde tatt over lokalet. Foto: Privat

– Vannet fosset inn

Da gjengen var i gang med pil og bue-skytingen skjedde det noe.

– Plutselig snudde alle seg for å se på døra. Den stod vidåpen og vannet fosset inn. Faren min ble truffet av døra som var slitt løs av bølgene, og han ble dyttet overende og tatt med vannet innover i rommet under vann, forteller 17-åringen.

Han forklarer at rommet er smalt, og at det allerede med første bølgen ble vann til knehøyde i lokale.

– Jeg stod nærmest døra, men ble ikke truffet. Før den andre bølgen kom ropte jeg: løp løp løp til de andre, og alle kom seg uskadet opp trappen.

Gikk bra med alle

VANNMASSER: Slik så det ut på utsiden av kjellerlokalet. Foto: Privat

På kort tid ble hele rommet fylt med vann. Haakonsen forklarer at da de gikk inn igjen stod vannet opp til magen.

– Vi samlet oss utenfor, og sjekket at det hadde gått bra med alle, noe det hadde før vi gikk inn igjen for å redde utstyret. Vi hentet alt utstyret vi klarte å få med oss før vi dro hjem for å skylle det i ferskvann, sier han.

I etterkant er Haakonsen glad for at det gikk så bra som det gjorde.

– Det var en ganske massiv opplevelse og det kunne fort gått galt. Bølgene tok med seg biljardbordet, så det var store krefter i sving. Jeg må innrømme at jeg var redd for hva bølgene kunne ha gjort, forteller han.

Dugnad fredag

Selv om torsdagens pil og bue-økt endte på dramatisk vis, sier Haakonsen at de er klare for å å begynne å rydde opp allerede i morgen.

– Hva tenker du om at lokalet dere har hatt tilgjengelig for pil og bue-skyting nå er ødelagt?

– Jeg tror ikke det skal ta så alt for lang tid før det er ryddet opp, jeg håper i hvert fall ikke det. Fredag skal vi prøve å pumpe ut vannet som er i lokalet. Jeg vet at flere har sagt ja til å stille på dugnad, sier han avslutningsvis.