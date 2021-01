Liverpool-legende rystet: – Tittelhåpet er i ferd med å glippe

– For øyeblikket ser det ut til at tittelhåpet er i ferd med å glippe. Seks poeng kan fortsatt hentes inn, men med den formen Liverpool er i nå, og det kampprogrammet de har fremover, så tror jeg supporterne bør være mer opptatt av en plassering blant de fire beste, enn en ny tittel, sier Jamie Carragher på Sky Sports.

Liverpool-legenden kunne knapt forstå hva han hadde sett på Anfield-gresset torsdag kveld. For én måned siden vant rødtrøyene 7-0 mot Crystal Palace, etter dette har det vært bekmørkt for Jürgen Klopp & co.

– De har vært veldig dårlige. Man kan nesten ikke tro hva som har skjedd med Liverpool de siste ukene, sier Carragher.

På de siste fire kampene har Liverpool scoret ett mål. Det er første gang siden 1999/2000-sesongen at Merseyside-klubben scorer så få mål på fire Premier League-kamper. Tapet mot Burnley sørget også for at deres rekke på 68 hjemmekamper uten tap ble brutt.

– Det laget ser ikke ut som mestere

Mohamed Salah og Roberto Firmino var plassert på benken. Noe Klopp begrunnet med tett kampprogram. Begge to fikk hver sin store sjanse etter at de kom innpå, men ingen av dem klarte å score det viktige målet.

– Jeg kan ikke huske sist dette laget hadde så mange spillere ute av form samtidig. Hvis du ser på de tre foran og backene, som har bidratt med mål og målgivende. Nå føles det som om ingen av de fem er i nærheten av sitt beste, sier Carragher.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller er også sjokkert over det som har skjedd med Liverpool den siste måneden.

– Jeg er enig i det Klopp sa etter United-kampen, at det handler om topp-fire for dem. Akkurat nå ser det slik ut. De er ikke hektet av, de kan vinne ligaen, men det laget der ser jo ikke ut som mestere, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Klopp klar over at dette må snus raskt

Etter kampen var Klopp opptatt av å ikke skyve ansvaret over på egne spillere, eller finne syndebukker. Tyskeren var klar på hvem som har ansvaret med å snu skuten.

– Det er min feil. Det er min jobb å sørge for at gutta har den rette følelsen.

– Det handler ikke om å skylde på noen her. Vi er nødt til å få orden på dette og det kommer vi til å klare. Problemet er at i fotballen har man ikke god tid på å fikse slike perioder. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, men vi er nødt til å bryte veggen ned, var konklusjonen til Liverpool-sjefen.

Burnley-tapet sørger for at Liverpool har gått fra å lede Premier League til å ligge seks poeng bak Manchester United på én måned.

– De er stresset og oppjaget. De tvinger frem ting som tidligere kom naturlig. De kverner ikke lag i stykker slik de gjorde tidligere. Det kommer enkle og litt stressede valg. Liverpool på sitt beste treffer på dette. De mangler kjemi og forståelse for hva de skal drive med, sa Simen Stamsø-Møller.

Klopp har dårlig tid på å snu den dårlige trenden. Allerede til helgen venter Manchester United i FA-cupen.