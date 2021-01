McConnell vil utsette riksrettssaken mot Trump

Mitch McConnell, republikanernes mindretallsleder i Senatet, vil ifølge Washington Post, New York Times og Politico gi tidligere president Donald Trump mer tid på å forberede seg juridisk på riksrettssaken mot ham.

En eventuell riksrettssak kan dermed utsettes til februar.

Flertallsleder i Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi, sier derimot at hun om kort tid vil oversende riksrettstiltalen til Senatet.

– Det kommer til å skje raskt, sa hun torsdag.

– Det må gjøres, la hun til.

Senatoren Cory Booker sa søndag at alt er klart for Senatets riksrettsprosess mot Donald Trump, og at riksrettsprosessen vil bli gjennomført så raskt som mulig.

– Vi skal holde ansvarlig en president som gjennomgående løy til det amerikanske folket, sa Booker til TV-kanalen NBC.

I forrige uke ble det flertall i Representantenes hus for å stille Trump for riksrett på grunn av hans rolle i stormingen av Kongressen. Da sa McConnell at han ikke hadde bestemt seg om hvordan han ville bestemme.