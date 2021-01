Forlag trekker ungdomsbok som siterte Marte Michelets omstridte bok om krigen

– Vi ønsket å endre et avsnitt i boka da vi så at flere faktaopplysninger om motstandsbevegelsen ble diskutert. Grunnlaget for noen av påstandene i boka vår ble dermed også usikkert, sier forlagssjef Elisabeth Sellevold i Vigmostad og Bjørke til Dag og Tid.

Vigmostad og Bjørke eier Ena forlag, der forfatter Jon Ewo i fjor vår ga ut ungdomsboken 9. april 1940; 8. mai 1945.

I boken siterer Ewo fra Marte Michelets omstridte bok «Hva visste hjemmefronten?» fra 2018, som har fått kritikk fra flere historikere for det de mener er alvorlige feil og selektiv kildebruk rundt motstandsbevegelsens kunnskap om jødedeportasjonene under andre verdenskrig.

I fjor høst fikk Vigmostad og Bjørke kritikk blant annet fra etterkommere av motstandsfolk for at boken videreformidlet påstander fra Michelets bok.

– Jon Ewos bok er ikke en fagbok, men en bok som formidler historisk kunnskap til ungdom. I barne- og ungdomslitteraturen hviler det et særskilt ansvar for ikke å ta parti i en betent debatt. Unge lesere vil ikke kunne ta stilling til pågående fagdiskusjoner, sier Sellevold.

Forlaget jobber nå med en ny utgave av boken der de omstridte opplysningene ikke er med.

