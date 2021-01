«Frank» rammer Troms for alvor natt til fredag

Ekstremværet Frank fortsetter i uforminsket styrke og vil treffe Troms natt til fredag. Nordland er snart over det verste, men folk bes om å holde seg inne.

«Frank» slår inn mot sørlige deler av Midt-Troms torsdag kveld. Det meldes om flere skader blant annet i Lavangen, hvor taket på helsesenteret holder på å rives av. Også et fjøs er knust av vinden, melder Troms Folkeblad.

Det ventes sterkest vind fra torsdag ettermiddag fram til fredag ifølge det røde farevarselet fra Meteorologisk institutt. Ekstremværet ventes ikke å roe seg før ut på ettermiddagen fredag.

Det har vært kraftig vind og ekstreme vindkast på Nord-Helgeland torsdag ettermiddag og kveld, og slik vil det fortsette utover natten.

Folk advares nå mot å oppholde seg utendørs når ekstremværet Frank slår til med full styrke. Bilde fra Statens vegvesens webkamera ved Helgelandsbrua med advarselsskilt om sterk vind. Foto: Statens Vegvesen/NTB

– Fram til nå har det vært Helgelandskysten og Saltfjellet som har hatt de kraftigste vindkastene, men uværet beveger seg nordover, og nå er det Ofoten-området som kan belage seg på det kraftigste uværet, sier vakthavende meteorolog Elise Gloppen Hunnes ved Værvarslinga i Nord-Norge til NTB ved 19-tiden.

Nærmer seg Troms

I Ofoten har vinden allerede vært oppe i 30 meter i sekundet, og utviklingen i uværet har til nå vært i samsvar med tidligere prognoser. Det er fortsatt ventet lokalt ekstreme vindkast mellom 35 og 50 meter i sekundet torsdag kveld, utover natten og fredag morgen.

– Det beveger seg opp mot Troms i kveld og natt og vil fortsette i samme styrke, med noen lokale forskjeller. Det vil bli ganske kraftig gjennom natta, sier Gloppen Hunnes.

I tillegg vil temperaturen på utsatte steder kunne komme ned i minus 10 til 15 grader.

– På grunn av den kraftige vinden vil effektiv temperatur fort komme opp i det dobbelte, sier meteorologen og maner til at folk må kle seg veldig godt for å unngå frostskader hvis de er nødt til å bevege seg utendørs.

– Det er tryggest å holde seg innendørs ettersom det er stor fare for løse gjenstander, trær som velter og slike ting, sier hun.

Orkans styrke

Ved 14.30-tiden torsdag ble det observert orkan med vindkast opp mot 50 sekundmeter ved Sandnessjøen, men allerede på morgenen kom det første varselet om at ekstremværet var i gang da en lastebil blåste av veien og veltet i Vefsn i Nordland.

Flere kommuner i Nordland har valgt å stenge skolene fredag. Det gjelder blant annet i Meløy, Fauske og Beiarn, mens i Saltdal valgte kommunen å sende hjem elvene fra skolen allerede på formiddagen torsdag slik at de skulle rekke hjem før uværet satte i gang for alvor.

Et tak på et bolighus i Namsos blåste av og takplater fløy av gårde på ettermiddagen. Politiet valgte å sperre av området rundt huset mens sikringsarbeidet pågikk. Også flere andre steder ble det meldt om tak, bølgeblikk og løse gjenstander som fløy av gårde på grunn av den sterke vinden.

Brannvesenet måtte sikre taket på ett hus hvor takplater hadde løsnet. Foto: Namdal 110-sentral

Både tog, ferger og flytrafikk er rammet og innstilt i Nordland og Troms. Widerøe har innstilt flere flygninger, og SJ innstilte også togavganger på Nordlandsbanen på grunn av uværet. De fleste fergestrekninger i de utsatte områdene er også innstilt inntil videre.

Torsdag kveld var rundt 1.000 strømkunder i Nordland uten strøm, blant annet i Narvik i Ofoten og flere steder på Helgeland.

Dårlig vær også på Østlandet

Flere fjelloverganger både i Nord-Norge og Sør-Norge er stengt eller har innført kolonnekjøring torsdag kveld.

E6 over Saltfjellet er stengt og et tjuetall med vogntog står i kø i påvente av å komme over fjellet, noe de nok ikke kan regne med skjer før fredag ettermiddag.

Også E10 ved riksgrensen over Bjørnfjell er stengt, sammen med E12 Umbukta og riksvei 77 over Graddis.

I Sør-Norge er riksvei 13 over Vikafjellet stengt, mens det er kolonnekjøring over E134 Haukelifjell og riksvei 7 Hardangervidda.

Strømbrudd

Også i Sør-Norge er det uvær torsdag med mye vind og kraftig nedbør, om enn ikke av samme kaliber som nord i landet. Uværet har ført til flere strømbrudd i Innlandet og Viken fylke, der det torsdag kveld totalt var over 3.000 kunder uten strøm ifølge oversikten til strømselskapet Elvia. Trysil er hardest rammet med over 1.700 berørte abonnenter.

Årsaken er store mengder snø natt til torsdag og utover dagen torsdag, særlig i indre strøk. I lavlandet har den derimot kommet som regn, og fram til fredag formiddag ventes det fortsatt mye nedbør på Østlandet, i Agder og i Rogaland, melder Meteorologisk institutt.

I høyden kan det komme mellom 40 og 50 centimeter snø, mens det ventes mye regn i lavlandet. I Oslo har brannvesenet bedt om at alle må ta forholdsregler og å sørge for at overvann ledes bort ifra hus og kjellere.

Uværet sørger også for at det flere steder nå er betydelig eller stor skredfare i fjellet. I Agder og Rogaland har NVE meldt om stor skredfare på rødt nivå – det høyeste, mens det i Jotunheimen, på Vestlandet, i Hallingdal og i Telemark er meldt om betydelig skredfare på oransje nivå.

