Brøt seg inn i leiligheter og truet med våpen – to pågrepet

Politiet rykket torsdag ut til leiligheter i Eidsvoll hvor to menn hadde tatt seg inn og truet beboere med pistol. Noen gjemte seg på badet da gjerningsmennene tok seg inn i boligen.

Like før klokken 18.30 torsdag kveld fikk politiet melding om at to menn hadde tatt seg inn i en leilighet i Eidsvoll.

– De truet med pistol og stjal noen gjenstander, sier operasjonsleder Trond Lorentzen til TV 2.

Politiet sendte flere bevæpnede patruljer til stedet.

– På vei til stedet fikk vi melding om at gjerningsmennene hadde tatt seg inn i en annen leilighet. Der hadde de knust noe inventar, og beboerne på stedet låste seg selv inne på badet, sier Lorentzen.

En beboer ble utsatt for vold, og betegnes som lettere skadd.

– Den fornærmede ble sjekket ut av ambulansepersonell på stedet, og tatt med videre til legevakt for sjekk, sier operasjonslederen.

Da politiet ankom leiligheten, løp gjerningsmennene fra stedet.

– De ble pågrepet etter relativt kort tid. Det ble gjort funn av en gasspistol og noen gjenstander som ble knyttet til ranene, sier Lorentzen.

De pågrepne er to menn i slutten av 20-årene. De er kjent for politiet fra tidligere.

– Det fremstår for oss som om gjerningsmennene har vært på jakt etter en spesifikk person, som vi også kjenner identiteten til. De har trolig vært usikre på hvor denne personen befant seg, og derfor tatt seg inn i flere leiligheter.

Lorentzen sier ingen har alvorlige fysiske skader, men at opplevelsen kan ha vært traumatisk for de involverte.

– Det er totalt tre fornærmede. Det var disse som selv ringte politiet og meldte fra om innbruddene.