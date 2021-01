Utforstjerne hjelper norsk debutant

Etter å ha kommet greit ned «Die streif» i to treningsomganger skal Henrik Røa i dag konkurransedebutere i Hahnenkamm-løypa i Kitzbühel.

– Jeg kjente ganske greit på nervene før den første gjennomkjøringen, men før torsdagens andre treningsomgang, så fant jeg roen. Den samme følelsen som jeg fikk under verdenscupdebuten i Val Gardena før jul, forteller 25-åringen fra Ullern i Oslo.

Ski og servicehjelp fra Paris

Henrik Røa er ikke en del av det norske alpintlandslaget, men har kvalifisert seg til de tradisjonrike Hahnenkammrennene gjennom rankingen han har i europacupen. I Kitzbühel er han naturligvis en del av landslagsopplegget til Norges skiforbund. Og så har han fått god hjelp av en italiensk ringrev i Kitzbühel-sammenheng.

– Jeg har jo ingen egen servicemann, men heldigvis så har servicemannen til stjernen Dominik Paris tatt på seg oppgaven å preppe mine ski også, forteller Røa og fortsetter ivrig:

– Her i Kitzbühel har jeg faktisk fått låne et par av Paris' ski. Skiene og "setupen" til Paris var jeg så fornøyde med at det skal jeg fortsette med så lenge jeg har muligheten, smiler nordmannen.

Henrik Røa kjører på Nordica-ski, samme skimerke som Dominik Paris.

– Dominik Paris og servicemannen har vært utrolig hyggelig og behjelpelig med meg, skryter Henrik Røa og legger ikke skjul på at slik hjelp og støtte kan være det lille ekstra som gjør at han løfter seg enda noen hakk nærmere de beste i verdenscupens fartssirkus.

- Han er en god gutt

Dominik Paris har vunnet Kitzbühel-utforen hele tre ganger; i 2013, 2017 og 2019. Denne sesongen er han tilbake etter en brå sesongstopp i fjor, da korsbåndet røk i et fall på super-G-trening i Kirchberg i Østerrike. Bare noen dager før Kitzbühel-helgen.

– Det er hyggelig å kunne hjelpe en ung utøver. Kitzbühel er ikke en lett løype å kjøre de første gangene. Han er en god gutt, og for meg og min servicemann er det null problem å bistå med det vi har og kan, sier sympatiske Dominik Paris til TV 2.

– Og så er vi bare tre løpere her som kjører på Nordica-ski. Så det er jo fint hvis vi kan samarbeide og utveksle erfaringer, forteller Paris.

– Men du låner kanskje ikke bort de beste skiene dine?

– Vi får se, vi får se, avslutter Dominik Paris med høylydt latter bak solbriller og munnbind.