Aleks: – Jeg føler meg som en bikkje i bånd

«Sofa» er et kjent konsept hvor vi ser på at andre personer ser på TV. Forskjellen i år er at TV 2 har valgt å bruke kjendiser fremfor mannen i gata. En av de som deltar er influenser Martine Lunde, og i noen av episodene tar hun med seg kjæresten Aleksander Sæterstøl.

Da de gjester God kveld Norge sier de at de vanligvis ikke ser så mye på TV sammen, fordi Aleksander er en rastløs person, og foretrekker gaming. Men når de ser på ser de på «true crime».

– Det skal være så ekte som mulig, vi ser aldri på ting som er skuespill, sier Martine, og drar frem serien om «Baneheia-saken» som et eksempel.

Se hele intervjuet med reality-paret i øverst i saken.

Sett én film på fire år

I løpet av de fire årene de har vært sammen har de sett på én film.

– Det var «Prebz og Dennis», sier Martine til stor latter fra Marte og Niklas i studio.

REALITY-PAR: Martine og Aleks møttes på Paradise Hotel. Foto: Kristoffer Arnesen

Under innspillingen av «Sofa» gikk det visstnok bra, men på noen tidspunkter måtte Aleksander bare gå.

– Jeg følte meg så trykt ned i sofaen, jeg klarte ikke mer, jeg måtte bare gå, sier han, og fortsetter:

– Hele livet har jeg aldri klart å se på TV. Da jeg var liten klarte jeg å se på «I kveld med YLVIS», også ser jeg på «Brille». Jeg må liksom lære noe, forklarer han, og legger til at han aldri har sett «Harry Potter».

Avstandsforhold

Kjæresteparet bor ikke sammen, for mens Martine eier en leilighet i Oslo, så eier Aleksander i Bergen. Under korona har det gått opptil tre måneder uten at de har sett hverandre.

– Jeg synes at det var sinnsykt kjipt. Vi er vant til avstand, men to-tre måneder blir veldig lenge, sier Martine.

– Når han ikke er i Oslo så bor jeg alene. Det er veldig kjedelig under en pandemi, fortsetter hun, før Aleksander skyter inn:

– Jeg tror du savner å bli kjørt også. Jeg føler meg som en bikkje i bånd, og Uber-sjåfør samtidig, sier han.

Martine har nemlig ikke lappen, og da må Aleksander trå til.

– En bikkje i bånd?! Jeg vet ikke hvem som har et friere liv enn deg. Jeg spør om han kan kjøre meg til byen så jeg slipper å ta taxi, og da ser han på det som en jobb! kontrer Martine.

– Det har jo blitt jobb da! Det er jo hver dag, svarer Aleksander, før han prøver å redde seg inn:

– Men det går fint altså!

Sofa har premiere på TV 2 i kveld klokken 20:00!