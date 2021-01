Var landets ansikt utad i kampen mot viruset – døde selv av covid-19

62 år gamle Jackson Mthembu var statsråd og en nær rådgiver for president Cyril Ramaphosa. – Det er med dyp sorg og sjokk at vi må melde at statsråd Jackson Mthembu gikk bort som følge av komplikasjoner knyttet til covid-19, sier presidenten.