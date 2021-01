Joe Biden har knapt vært president i et døgn, men er allerede i gang med å iverksette nye tiltak for å håndtere koronakrisen i USA.

Joe Biden har ikke ligget på latsiden etter at han tok over som president i USA.

Allerede onsdag kveld signerte han 17 presidentordre etter å ha uttalt at «vi har ingen tid å miste».

Nå fortsetter han arbeidet.

Torsdag har han signert enda flere presidentordre, som skal bidra til å håndtere koronakrisen.

Flere tiltak

USA er svært hardt rammet av koronaviruset. Tirsdag passerte landet, som det første i verden, 400.000 koronadødsfall, ifølge tall fra Johns Hopkins-universitetet.

Over 24 millioner har fått påvist koronasmitte i USA, noe som tilsvarer hver 14. amerikaner.

Ved 21-tiden norsk tid presenterte Biden den nye koronastrategien.

– Den er basert på sannhet ikke fornektelse, og den er detaljert, sa presidenten mens han viste frem den 198 sider lange planen.

Han fortalte at planen starter med «en aggressiv og effektiv vaksineringskampanje».

– Vi skal sette himmel og jord i bevegelse for å få vaksinert folk, sa han.

«Mask up»

Men Biden var også klar på at man ikke bare kan vente på vaksineringen.

– Den brutale sannheten er at det kommer til å ta måneder før vi klarer å få vaksinert majoriteten av den amerikanske befolkningen, sa han.

Derfor oppfordret han også amerikanere til å bruke munnbind, eller «mask up» i hans første 100 dager som president.

– Det er en patriotisk handling, sa han.

Retningslinjer

Biden vil også sørge for en forbedring når det gjelder kapasiteten på koronatester.

TESTSENTER: Joe Biden vil sørge for økt testkapasitet. Foto: John Locher/AP Photo

Videre ønsker han å bidra til forskning på nye behandlinger mot Covid-19, samt å styrke innsamling og analysering av informasjon for å forme myndighetens respons til krisen.

I tillegg vil den nye presidenten at det skal lages retningslinjer for å beskytte arbeidere fra å bli smittet.

Penger til delstatene

Ifølge Washington Post planlegges det også at det skal gå mer penger til delstatene, som tidligere har uttalt at de trenger mer støtte for å gjennomføre arbeidet som kreves for å teste og vaksinere innbyggerne.

Ifølge planen skal Det hvite hus prøve å overtale Kongressen til å dekke hele kostnaden for å vaksinere innbyggere med lav inntekt gjennom Medicaid.

Koordinator Jeff Zients for Det hvite hus sin respons mot koronaviruset, sier planen er «en kulminasjon av måneders innsats for å skape en omfattende strategi som vil endre pandemiens retning fundamentalt».

Hardt rammet

USA har nå rundt 123 koronadødsfall per 100.000 innbyggere, mens gjennomsnittet i verden er 26 og Norge til sammenligning har ti.

Med over 400.000 dødsfall har koronapandemien hittil krevd nesten like mange menneskeliv som slag, alzheimer, diabetes, influensa og lungebetennelse til sammen i USA i 2019.

Rundt 120.000 koronapasienter var tirsdag innlagt på sykehus i USA, viser tall fra Covid Tracking Project.

Nærmere 100 millioner mennesker har hittil testet positivt for covid-19 i verden, og pandemien har ifølge offisielle tall krevd drøyt 2 millioner liv.

Mørketallene i store deler av verden antas imidlertid å være høye.

– Må huske

Tirsdag viste mintes presidenten og visepresident Kamala Harris amerikanerne som har dødd som følge av pandemien, og på innsettelsesseremonien holdt han en stille bønn for koronaofrene.

– Jeg synes det var viktig at folk skjønte hva som hadde skjedd, at vi æret de 400.000 amerikanere som har mistet livet i denne pandemien, sa han torsdag, og fortsatte:

– For å heles må vi huske. Det er viktig å gjøre det som en nasjon. Men vi må også handle, ikke bare huske.

Da han presenterte den nye koronastrategien torsdag kveld, var Biden klar på hva han mente om innsatsen til sin forgjenger. Blant annet sa han at amerikanere ikke har kunnet stole på at myndighetene har skullet handle raskt og effektivt det siste året.

– Jeg forstår fortvilelsen og frustrasjonen til så mange amerikanere, sa han, og var samtidig tydelig på at det ikke kommer til å bli noen dans på roser fremover heller.

– La meg være veldig klar. Ting kommer til å fortsette å bli verre før det blir bedre, sa han, før han kom med en lovnad til folket:

Vi vil komme oss gjennom dette. Vi vil slå denne pandemien.