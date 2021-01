Rooney tror United vinner ligaen: – De har manglet nettopp dette de siste årene

Manchester United-legenden Wayne Rooney mener to signeringer sørger for at rødtrøyene er favoritter til å vinne Premier League.

Under Sir Alex Fergusons tid i Manchester United var noe av det som kjennetegnet laget vinnermentalitet. Laget var stappfullt av spillere som hadde én tanke i hodet. Å vinne fotballkamper.

Wayne Rooney, Gary Neville, Roy Keane, Cristiano Ronaldo, Paul Scholes, Nemanja Vidic, Rio Ferdinand. Listen kunne fortsatt i evigheten.

Nå mener Wayne Rooney at det er nettopp dette klubben har manglet de siste årene, men nå ser han det igjen.

– De siste årene har ikke United vært klare til å kjempe for tittelen, men etter å ha hentet spillere som Bruno Fernandes og Edinson Cavani er de det. Dette er spillere med vinnermentalitet og det har hjulpet dem ekstremt mye, sier Rooney under Derbys pressekonferanse torsdag.

Man kunne se et glimt av vinnermentaliteten til Edinson Cavani da han scoret 1-1-målet mot Fulham onsdag. Til tross for at det var uavgjort og målet kom etter en keepertabbe jublet uruguayaneren jublet som om han hadde scoret i Champions League-finalen.

Etter seieren mot Fulham onsdag har Manchester United spilt 17 bortekamper på rad uten å tape. De har også spilt 13 Premier League-kamper på rad uten tap.

Mener Fernandes og Cavani fjerner presset Pogba har hatt på sine skuldre

Rooney vant fem Premier League-titler, én Champions League-tittel, én Europa League-tittel, én FA-cup-tittel og tre ligacup-titler.

Totalt spilte han 559 kamper og scoret 253 mål for Manchester United etter overgangen fra Everton i 2004.

– Jeg sa til trenerne i Derby for seks uker siden at Manchester United kommer til å vinne Premier League. Det står jeg for ennå, sier 35-åringen.

Rooney mener at vinnermentaliteten de to spillerne har tatt med seg vil gjøre det lettere for Paul Pogba å levere i kamp etter kamp. United-legenden mener at franskmannen endelig kan slippe ned skuldrene, og ikke måtte føle at det er hans ansvar når laget taper.

– Paul Pogba kommer til å spille en viktig rolle. Fernandes og Cavani som har tatt med seg vinnermentalitet kommer til å ta vekk mesteparten av presset Paul Pogba har hatt på seg. Dette vil føre til at han lettere kan vise sine kvaliteter på banen, sier Rooney.