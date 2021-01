Familien Ringnes tar helt av på grottefest med «Ringnes-Ronny»

– Ja, nå står jeg og familien og venter på vår tapte sønn «Ringnes-Ronny», som vi ikke aner hvem er, ler Christian Ringnes (66), der han står foran Ekebergrestauranten og venter på artisten som har tatt hans navn.

«Ringnes-Ronny» har det siste året tatt nordmenn med storm, og har over 900.000 månedlige lyttere på Spotify. Men hvem han er vites ikke, for artisten nekter å ta av seg hjelmen, som nylig fikk en helt ny look ved hjelp av gutta i «Broslo».

Hvorfor han har tatt Ringnes navnet, og hva Ringnes selv tenker om dette har frem til nå vært uvisst. God kveld Norge fikk bli med da artisten og forretningsmannen møttes for første gang.

– Det er så stas å ha deg her! Velkommen, sier Christian og byr artisten på en kald pils.

KULTURKRASJ: Møtet mellom rånemusikkens nye far og Christian Ringnes ble en artig affære. Foto: Kristoffer Arnesen

Elsker musikken

Oppe på Ekebergrestauranten, som Christian Ringnes kjøpte og pusset opp i 2001, er det dekket på med enda mer øl for anledningen.

– Men du, hvor kom denne ideen fra, og ikke minst - hvor kommer navnet fra, spør den ekte Ringnes.

– Navnet er inspirert av deg og din historie, ditt liv, og ikke minst rølpen også, svarer «Ringnes-Ronny».

Christian ler.

– Så du har sett min rølpete side?

– Javist, jeg har sett forbi dressene, svarer artisten.

«Ringnes-Ronny» lurer på hva Christian synes om at han har tatt hans etternavn, og dratt det inn i det rølpete hjørnet av musikken.

– Det oppdaget jeg gjennom mine barn. De sa: «Vi har fått en ny helt, en ukjent halvbror!». Så fikk jeg høre «Ibiza», «Valhalla», og noen av de kraftfulle slagerne. Vi lo, og det ble dansing. Du lager en fantastisk stemning med musikken din! sier en engasjert forretningsmann.

SKÅL: Det ble naturlig nok en del øldrikking da Ringnes møtte Ringnes. Foto: Kristoffer Arnesen

Intimkonsert

«Ringenes-Ronny» slapp sitt nye album «Danspunk» natt til fredag, og Christian Ringnes med familie fikk en eksklusiv live-opptreden av låta «Vi skal bli fulla» på Ekeberg.

SKYSPACE: Her inne holdt Ringnes-Ronny sin konsert for familien Ringnes. Foto: ekebergparken.com

Den intime konserten foregikk i det Christian beskriver som Ekebergparkens flotteste skulptur - «Skyspace» av James Turrel.

– Her har vi av og til noen veldig eksklusive arrangementer. Stort sett finkultur som fioliner, harper, sopraner og lignnede. Så det å få «Ringnes-Ronny» hit er et brudd med vanlig tradisjon, sier Christian fornøyd, før konserten settes i gang.

Det ble mildt sagt god stemning på «grottesfesten», som Christian selv omtalte det som. Se hele seansen med familien Ringnes i videovinduet øverst i saken.