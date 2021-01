Brannvesenet i Oslo advarer mot ekstremværet «Frank»

Ekstremværet «Frank» herjer i Nord-Norge, og skapt problemer i Trøndelag.

Også på Østlandet er det meldt kraftig vind og mye nedbør torsdag og frem til fredag formiddag.

Brannvesenet ber folk i Oslo-området om å ta forholdsregler.

– I forbindelse med ekstremværet «Frank» vil vi kunne få en god del nedbør i form av regn og potensielt kraftige vindkast i vårt distrikt. Brannvesenet oppfordrer alle til å ta forhåndsregler og å sørge for at overvann ledes bort i fra hus og kjellere, skriver brannvesenet på Twitter.

Fra torsdag ettermiddag og frem til fredag formiddag ventes det mye nedbør på Østlandet, i Agder og i Rogaland, melder Meteorologisk institutt.

I høyden kan det komme mellom 40 og 50 centimeter snø, mens det ventes mye regn i lavlandet.

I Sandefjord meldte politiet i 15-tiden om løse plater som blafret i vinden i Torggata i sentrum av byen. Patruljen som kom til stedet, observerte at takbeslag i metall hang ned fra bygget.

Kommunen ble varslet for å få sikret bygningen. I 16-tiden meldte politiet at platene har falt ned, og at det ikke er noen fare lenger.

(NTB/TV 2)