Sagosen ble forbannet på seg selv

På de tre første VM-kampene scoret Sander Sagosen imponerende 30 mål, men i sluttminuttene mot Portugal hadde ble det fire bom på rad i tillegg til en utvisning. Det er ikke hverdagskost for Norges stjernespiller.

– Det går en liten faen i meg. Du vil gjerne se ballen i mål og du vil jo gjerne ikke få utvisninger, for det straffer jo oss. Det er aldri noen god følelse, men nå har jeg drevet på med dette en stund og jeg vet hvilke knapper jeg skal trykke på for at det skal snu, sier Sagosen til Aftenposten under den felles pressekonferansen torsdag.

– Var forbannet

I Portugal-kampen endte Sagosen med en treffprosent på 46 prosent, der seks av tretten skudd gikk i mål. Hans fem siste aksjoner i kampen var en to minutter og deretter fire skuddbom.

– Jeg var litt forbannet på meg selv, for jeg er ikke vant til å ha så mange bomskudd. I hvert fall ikke i en så avgjørende fase av kampen, innrømmer Sagosen.

Skuddbommene kom etter at Portugal satte inn sin 43 år gamle målvakt Humberto Gomes. Han reddet seks av Norges ti skudd etter han kom inn. Fire av skuddene var fra Sagosen.

– Jeg hadde ikke helt sett den komme, sier Sagosen til TV 2 og ler før han fortsetter:

– Men all ros til ham. Han kom inn og stengte buret, men da er det desto deiligere at vi stod igjen med seieren til slutt. Selv om vi skulle hatt litt flere mål. Men vi fikk den seieren og det var det absolutt, absolutt viktigste.

Men litt skuddbom blir ikke Sagosen stresset over.

– Det er sånn håndballen er. At man har noen bomskudd er en del av sporten. Det må man være helt ærlig på. At jeg har truffet så bra så langt i mesterskapet er litt flyt, og av og til har man ikke den flyten. Da handler det om å finne tilbake til den. Jeg og Christian (Berge) er absolutt ikke stresset over det. Jeg vet at det kan skje, jeg vet at det kan skje i neste kamp og kampen etter der. Men jeg skal prøve å gjøre så godt jeg kan for at det ikke skal skje, understreker Sagosen.

Myrhol: – Kommer ikke til å prege ham

Landslagskollega Bjarte Myrhol henger seg heller ikke opp i litt skuddbom fra Norges storscorer.

– At de beste spillerne bommer, vil de alltid gjøre. Sander har så mye selvtillit, tyngde og erfaring, så det kommer ikke til å prege ham inn i neste kamp, mener landslagsveteranen.

Etter seieren over Portugal hadde Sagosen en prat med landslagstrener Christian Berge. Da fikk Sagosen beskjed om at det var lov å være forbannet, men at det bare var å riste det av seg.

– Han ønsker å ta ansvar, og er veldig glad i å ta ansvar den karen der. Det gjør han uansett om det jevnt, eller hvordan situasjonen er. Han prøver å gjøre sitt aller ytterste, selvfølgelig. Men han traff ikke helt på de skuddene der, sier Berge til TV 2.