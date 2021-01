Påvist bakterier i drikkevannet – kokevarsel i tre kommuner

Det er ventet at kokevarselet varer i minimum to døgn. Det vil komme et nytt varsel når det er trygt å bruke vannet.

– Alle abonnenter i Hamar, Løten og Ringsaker med vannforsyning fra Hias anbefales å koke vann som brukes til drikke og matlaging, skriver kommunene.

Det er sendt ut sms-varsling til berørte innbyggere.

Årsaken til kokevarselet er at det påvist bakterier i rentvannsprøven som Hias tok ut på Hamar vannbehandlingsanlegg tirsdag.

– Funn av bakterier i vannprøver fra vannverket gir mistanke om at drikkevannet kan være forurenset. Dersom du har drukket vann fra springen de siste dagene, og har eller får symptomer fra mage/tarm-kanalen, bør du kontakte fastlege, skriver kommunene.



I helgen bør du eventuelt kontakte legevakta. Symptomer du skal være oppmerksom på er magesmerter, oppkast og/eller diare.

– Informer legen om at du bor i et område som er berørt av mulig forurenset drikkevann, slik at dette kan merkes av på en eventuell avføringsprøve til laboratoriet.



Dersom du ikke har symptomer, behøver du ikke foreta deg noe annet enn å følge de instruksjonene om koking som du får fra kommunen.