Dette skjer hvis du låner bort bilen – og den blir tatt i fotoboks

Hei. Når man har lånt bort bilen og den blir tatt i en fotoboks for fartsovertredelse: Hvem er ansvarlig da. Den som eier bilen, eller den som har lånt og kjører bilen når fotoboksen tar deg?

Heisann! Dette er en problemstilling som dukker opp i denne spalten fra tid til annen.

Som bileier er man ansvarlig for at den man låner bilen bort til er skikket til å kjøre. At vedkommende har førerkort, er rusfri og slike ting. I motsatt fall kan jo en bil bli en «drapsmaskin», med en uskikket fører bak rattet.

En bil er også vanligvis en kostbar gjenstand, ofte til mange hundre tusen kroner. Derfor er de fleste litt selektive på hvem man låner den bort til. Det bør jo være noen man kjenner godt og stoler på.

Er man uheldig og får bot med en lånt bil, så betaler man bare den, uten å mukke. Det mener nå jeg.

Reglene er også klare her. Det er den som kjører bilen som er ansvarlig. Du som bileier kan ikke straffes hvis noen andre har kjørt bilen og blitt tatt i fotoboks. Det ville jo være helt urimelig.

Det som konkret skjer her er følgende: Hvis bilen har blitt tatt i fotoboks, sender politiet brev til den som er eier av bilen. Her vil du se hvor fort bilen har kjørt og hvor stor boten er. Du blir også oppfordret til å fortelle hvem som har kjørt bilen – om det ikke er deg selv.

Bilpleieren skulle bare levere tilbake Ferrarien – så skjedde dette

Ikke noe å frykte

Da må du opplyse om at du ikke var fører på det aktuelle tidspunktet. Hvis du ikke vil fortelle hvem som har kjørt bilen, kan du få en innkalling til politiet. Da plikter du å møte opp.

Politiet vil vise deg bildet av sjåføren og spørre om du kjenner igjen vedkommende. Nekter du å si dette, kan politiet begjære et såkalt rettslig avhør. Her har du forklaringsplikt.

Politiet kan også etterforskes saken på bakgrunn av bildet, for eksempel ved å sammenligne dette med familiemedlemmer eller andre de mener kan ha kjørt bilen. Hvor ofte det skjer, er jeg veldig usikker på. Det er sikkert ikke ofte, men kan nok komme an på hvor grov fartsovertredelsen er, og hvor presset det politikammeret er på tid og ressurser.

Du har altså ikke noe å frykte så lenge du ikke har kjørt bilen selv. Slik må det da også være. Ellers ville det jo vært mildt sagt skummelt å låne bort bilen sin.

Håper du fikk svar på det du lurte på her.

