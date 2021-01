Staysman nervøs før «Hver gang vi møtes»: – Jeg sov ikke på en uke

I forrige uke var det Maria Mena som ble hyllet av sine artist-kolleger i TV 2-programmet «Hver gang vi møtes».

Episoden ble så tårevåt at det ble slått ny grine-rekord: 13 minutter og 11 sekunder, sier Staysman, som gjester God kveld Norge-studio.

Denne uken var det «rølpe»-artisten som fikk æren av å bli hyllet av de store stjernene.

– Jeg blir nesten litt på gråten av å snakke om det. Uten tvil noe av det fineste noen har gjort for meg noen sinne, forteller Staysman.

Stort press

Det er ikke bare-bare å tolke store stjerners låter, og faktisk var det en så stor påkjenning for Thorbjørnsen at han slet med å sove dagene i forveien.

– Jeg var så sjukt nervøs. På en side av meg så er jeg Staysman som aldri blir nervøs, river av meg skjorta og gir faen. Men jeg var jo jækla nervøs, sier han, og fortsetter:

– Jeg hadde ikke sovet på en uke. Jeg måtte få noen til å skaffe meg sovetabletter, jeg var helt i kjelleren.

38-åringen forteller at han vet han ikke kan synge like godt som de andre, og derfor var han redd for hva de ville tenke om hans fremførelser.

– Jeg følte at det var så mye press, og tenkte: «Herregud, dette er artister jeg respekterer så sjukt og som jeg skal spille for med et begrenset talent». Jeg var helt ødelagt. Traumatisk, så ille var det. Jeg skjønner at jeg ikke synger like bra som de andre der, det vet jeg. Jeg hører selv at det ikke høres ut slik som jeg vil det skal høres ut som, forklarer han.

Se hele intervjuet med Staysman i videovinduet under:

Edru på scenen

Staysman er for mange kjent som den rølpete artisten som gjerne holder en eller to pils i hånden, men nå avslører han at de tidene er over.

– Jeg har tvangstanker, jeg kan ikke drikke før jeg spiller. Alle kom med tips: «Kan du ikke ta deg et glass vin da, så blir du ikke så nervøs». Men hvis jeg drikker, føler jeg at alle kan skylde på at jeg var full hvis jeg fucker opp, sier han, og fortsetter:

– Hvis jeg gjør ting på TV, og spesielt nå i det siste, har jeg fått mer angst for å drikke før jeg går på scenen.

– Du står på scenen og er klin edru selv?, spør Niklas Baarli forbauset.

– Ja, men jeg sier at festen starter når jeg går på scenen. Jeg knekker gjerne en øl på scenen, så er vi i gang, sier han, og forklarer at det gjerne går noen pils i løpet av konserten.