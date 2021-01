«Bettan» får millionstøtte

Mange av dem som søkte om støtte gjennom Kulturrådets kompensasjonsordning for i sommer, venter fortsatt på svar.

– Nå tar vi et grep for å bidra til likviditet for noen av de minste gjenværende søkerne mens vi gjør oss ferdig med behandlingen, sa Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet på deres hjemmesider før jul.

I desember ble 34 millioner kroner utbetalt til mange av de gjenværende søkerne, selv om søknadene ennå ikke var ferdigbehandlet.

Fikk 50 prosent utbetalt før jul

De gjenværende søkerne har blitt delt inn i tre grupper. Den første gruppen, som Andreasson tilhører, består av 14 søkere som nå har fått utbetalt halvparten av søknadsbeløpet.

Det vil si at den svensk-norske sangeren har fått utbetalt halvparten av de

1 051 664 kronene hun har søkt om.

Sammen med Anita Skorgan, turnerte Andreassen med showet «Bettanita» sommeren 2020.

I desember skrev Kulturrådet at den foreløpige saksbehandlingen viser at søkerne i denne gruppen sannsynligvis vil få innvilget hele eller deler av beløpet de har søkt om.

Festivalene må vente

Kulturrådet har til sammen mottatt 1510 søknader med en total søkesum på 1,37 milliard kroner. Gruppe nummer to består av søkere som før jul fikk utbetalt 20 prosent av søkesummen.

Den tredje gruppen består av 22 søknader der ingen får utbetalt midler foreløpig. Grunnen til det er at saksbehandlingen ikke har kommet langt nok eller at de har søkt om veldig store summer.

Flere festivaler faller inn under sistnevnte kategori. Det gjelder blant annet Stavernfestivalen som har søkt om 38,5 millioner, Tons of Rock som har søkt om 36 millioner og Palmesus som har søkt om 35 millioner.

Konsertlokalene Sentrum Scene og Parkteateret i Oslo er også på lista over søkere som må vente på svar.

Det er nå til sammen 35 søknader som venter på endelig svar. Kulturrådet anslår at disse søknadene vil være helt ferdigbehandlet innen 15. februar.