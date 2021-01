Raluca (39) hatet å vaske – nå gjør hun suksess med vasketips på Instagram

Da Raluca Moldovan flyttet til Norge fra Romania for ti år siden, måtte hun bite i det sure eplet og ta seg en vaskejobb. Nå har hun perfeksjonert kunsten å vaske og deler sine beste tips med stor suksess.

Raluca Moldovan (39) hatet å vaske. Det var rett og slett få ting hun syntes var mer kjedelig enn å gjøre rent.

– Jeg kunne ikke forstå hvorfor jeg skulle bruke tid på det. Det var frustrerende å se at noe som jeg hadde brukt så innmari lang tid på, ble skittent og uryddig nærmest før jeg hadde rukket å snu meg. Derfor gjorde jeg som mange i Romania – jeg betalte en vaskehjelp for å gjøre jobben hjemme, sier hun til God morgen Norge.

– Føltes som en straff

I Romania var Raluca musikklærer, men en dag for ti år siden bestemte hun og mannen Adrian seg for å flytte til Norge med datteren Hera, som nå har blitt tolv år gammel.

De hadde familie på Sørlandet og hadde forelsket seg i Norge under ferieturer hit.

ET EKTE "VASKEPOTT"-HISTORIE: Raluca, datteren Hera (12) og mannen Adrian har funnet seg godt til rette i Kristiansand. Starten på jobblivet ble litt bratt, men det var før Raluca oppdaget at hun elsker å vaske. Foto: Privat

– Det var begynnelsen på et nytt og spennende kapittel i livet, forteller Raluca, som samtidig innså at det betød et tilbakeslag for karrieren.

– Jeg trengte pedagogikk for å kunne jobbe som lærer, og med norskkunnskapene jeg hadde på det tidspunktet var ikke jobbmulighetene så mange.

Ironisk nok, måtte Raluca ta en jobb som renholder i en privat bedrift. Hun ler når hun ser tilbake;

– Det var brutalt! Det føltes som en straff at jeg nå skulle bruke timesvis hver dag på det som jeg hatet aller mest på jord. Men jeg måtte jo tjene til livets opphold, så jeg svelget stoltheten og bestemte meg for å gjøre det beste ut av det.

Overrasket seg selv

Ganske fort oppdaget hun, til sin store overraskelse, at hun likte å vaske. Folk satte pris på jobben hun gjorde og jo mer hun lærte, jo lettere ble det.

– Og som man vet, når man mestrer noe og synes det er lett, så er det ganske gøy, sier hun og utdyper:

– Jeg hadde kanskje selv sett ned på jobben til en renholder, og regnet med at folk ville se ned på meg. Men stort sett opplever jeg at folk er veldig takknemlige for at man gjør rent rundt dem. Jeg følte meg etter hvert som en viktig del av et større lag. Direktøren kan ikke gå på jobb uten at vaskejobben er gjort – for å sette det på spissen. Så alle, også renholderen, er en viktig del av laget.

Instagram-hit

I dag har Raluca fagbrev i renhold og har tatt over som leder for renhold på Kilden kulturhus i Kristiansand – en jobb hun elsker.

– Musikk og kultur er en del av meg, så jeg har kommet hjem!, sier hun entusiastisk.

VASKE-INFLUENCER. Raluca har strakss 40 000 følgere på Instagramkontoen @vaskmedmeg. Foto: Instagram/@vaskmedmeg

I tillegg til jobben, deler hun av sin vaskekunnskap- og entusiasme på Instagram-kontoen @vaskmedmeg. Nå teller kontoen nesten 40 000 følgere, og stadig flere strømmer til for å få gode tips om alt fra utstyr, rengjøringsmidler man kan lage selv, til vindusvask og lure måter å organisere vaskingen.

Listen er lang, og Raluca svarer så godt hun kan og poster videosnutter med vaskeråd. Vaskerådene er også samlet i en helt ny bok, som har fått navnet «Vask med meg».

Ralucas beste vasketips

Vi spurte Raluca hvordan man kan holde hjemmet rent med minst mulig innsats. Her er hennes råd:

Lag en god plan!

Strukturer vaskingen: Lag en plan ut ifra din hverdag og dine behov og prøv å følge den. Ikke vent for lenge med å evaluere. Om det ikke fungerer, bytt plan.

Lag en plan ut ifra din hverdag og dine behov og prøv å følge den. Ikke vent for lenge med å evaluere. Om det ikke fungerer, bytt plan. Vask litt og ofte: Jo mer man utsetter en oppgave, vanskeligere det blir å utføre den. 30 minutter hver dag, ikke mer, skal holde for å holde huset rent. Dette kommer utenom den vanlige ryddingen. Her må man sørge for at alt har en plass og at ting settes tilbake på sin plass. I tillegg holdes store vaskeprosjekter utenom – de man gjør én gang i måneden eller etter sesong kommer i tillegg.

Jo mer man utsetter en oppgave, vanskeligere det blir å utføre den. 30 minutter hver dag, ikke mer, skal holde for å holde huset rent. Dette kommer utenom den vanlige ryddingen. Her må man sørge for at alt har en plass og at ting settes tilbake på sin plass. I tillegg holdes store vaskeprosjekter utenom – de man gjør én gang i måneden eller etter sesong kommer i tillegg. Delegér! Om det er flere i husstanden er det flere som griser. -Ikke vær redd for å delegere oppgaver. Alle har to hender og to bein.

Dette er Ralucas egen plan:

– Jeg vil for eksempel ikke bruke helgen på å vaske. Da vil jeg nyte et rent hjem sammen med familien og gjøre noe annet, så vi har organisert vaskingen etter ukedagene, sier hun og forklarer:

– Mandag er det kjøkken, tirsdag er det bad, onsdag er det stue, torsdag er det en ekstra runde på kjøkken og bad for disse blir mest brukt, fredag er det soverom, for da er jeg trøtt. Jeg deler på jobben med mannen min og tolvåringen har oppgaver som hun selv har valgt og som hun synes er gøy eller overkommelig.

RYDD FØR VASK: For å holde huset rent, må alle ting ha sin egen plass. Foto: Instagram/@vaskmedmeg

Invester i godt utstyr

Gode mikrofiberkluter, en god vindusnal, en god skraper til ovnen og en god støvsuger vil redusere tids- og kjemikaliebruk drastisk, ifølge vaskedronningen.

– Du sparer tid, krefter og miljø. Det er vinn - vinn, sier Raluca.

Såperester danner stygge skjolder og tiltrekker seg støv og smuss, som igjen gir grobunn for bakterier. Hun anbefaler å tørke over, så flaten er tørr etter vask.

– De fleste flekker går bort med vann og bittelitt såpe. Mikrofiberkluter er antibakterielle, hvis de er rene. Jeg har mange kluter, og bytter, samler opp og vasker de én gang i uken. Husk: heng dem opp til tørk mens de venter på vask så de ikke lukter! «Less is more» når det gjelder såpe, «more is more» når det gjelder kluter.

GJØR DET SELV: Dette er Ralucas oppskrift på "hverdagsflasken": Vann + en dråpe oppvaskmiddel + et par dråper eterisk olje = fungerer på alt. Foto: Instagram/@vaskmedmeg

Raluca anbefaler å lage en enkel hjemmelaget blanding som fungerer til alt – hennes såkalte «hverdagsflaske».

- Vær snill med deg selv!

Det er mange som sliter med å komme i gang med vasken. Raluca mener at mye er gjort dersom man endrer innstillingen sin.

– Fokuser på resultatet mens du vasker og smil! Tenk på hvor deilig det er med et rent hus og hva det gjør med deg, sier hun, og fortsetter:

– Når alt det er sagt, vær snil og forståelsesfull med deg selv. Om du ikke rakk å vaske stekeovnen før jul, så det er ingen fare. Du finner den på samme plass på kjøkkenet ditt i januar også.