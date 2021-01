Har du penger på konto og er interessert i flotte biler? Da bør du absolutt lese videre.

Det har seg nemlig slik at det som omtales som en av verdens fineste bilsamlinger skal selges. Det er snakk om et museum som nå må lukke dørene for godt.

Dette ligger i Florida, USA og heter Rick Treworgy's Muscle Car City. Som navnet sladrer om, er det snakk om amerikanske muskelbiler. Ikke bare gamle – også nyere og nye biler er å finne i samlingen som primært består av GM-produserte biler. Rundt 200 i antall. Det er dermed den største samlingen av GM-biler i USA og kanskje i hele verden. Alle bilene skal være fine og i svært god stand.

Rick har en forkjærlighet for Corvetter spesielt. Alle generasjonene er representert i samlingen og i ulike valører.

Foruten disse finnes biler som Pontiac GTO, Oldsmobile 442 og mange ulike Chevrolet-modeller som El Camino, Camaro, Impala og Bel Air, for å nevne bare noen.

Covid-19 avgjørelse

Det finnes også et godt knippe sjeldne og svært spesielle biler. Det kan være vel verdt å bla gjennom auksjonssiden – om ikke annet for å drømme seg bort en stakket stund.

Se noen smakebiter av samlingen her: Alle foto: Rick Treworgy's Muscle Car City Les mer

Eieren bygde museet selv og brukte flere tiår på å samle og sette i stand bilene. Han åpnet offisielt dørene til den unike samlingen sin for publikum for over ti år siden.

Planen var å holde åpent en stund til, men Covid-19 sendte besøkstallene såpass mye ned at den nå 72 år gamle Treworgy framskyndet avgjørelsen om å trekke seg ut og å selge bilperlene sine gjennom Mecum Auctions.

Bilpleieren skulle bare levere tilbake Ferrarien – så skjedde dette

Ingen minstepriser

– Når du går inn der er du er omgitt av, bokstavelig talt, over 100 år med General Motors-historie. Det er veldig mange muskelbiler, men ikke bare. Det finnes også en del eldre biler, og pickuper. Alt er møysommelig sortert etter merke og modell.



Det sa Mecum Auctions-analytiker John Kraman, etter å ha besøkt stedet.

Auksjonen vil foregå på nettsidene til Muscle Car City, 22. og 23. januar, og det vil kun være åpent for registrerte budgivere.

Ingen av bilene har noen minstepris. Så det er bare å sjekke med banken, eventuelt be om forskudd på lønn, og å rigge seg til ved PC-en ...

Les også: Tommy fant igjen stjålet sportsbil – etter 17 år

Se video fra den enorme bilsamlingen her: