Silje Norendal spent på ny jobb: – Gruer meg litt

I desember kom beskjeden om at Silje Norendal var gravid, og at hun legger opp som snowboardkjører. I det sivile livet har hun fått en ny oppgave å fylle ventetiden med. Fredag får hun kommentatordebuten for TV 2.

– Jeg merker at jeg gruer meg litt første kommentering, men det er fordi det er noe nytt og jeg har lyst til å være flink i det jeg gjør. Jeg kan ikke regne med alt alt klaffer med en gang, for det er selvfølgelig en kurve der også, sier den ferske kommentatoren.

Men selv om hun kjenner på premierenervene er det ingen tvil om at hun er godt forberedt. Hun ser frem til å dele erfaringene hun har skaffet seg gjennom en lang karriere.

OL: Silje Norendal har deltatt i Olympiske leker to ganger. Her fra OL i Sotsji i 2014. Foto: Javier Soriano

– Jeg kan jo veldig mye om sporten og kjenner utøverne godt. Jeg har daglig kontakt med flere og er tett på fortsatt. Noen av dem pleier fortsatt å ringe meg før start, og det er veldig hyggelig, sier Norendal, som selv deltok i sin første internasjonale konkurranse i Laax 2008.

Venter på baby

Kongsbergjenta har blant annet tatt fire X-games gull og to VM-medaljer. Og selv om hun var klar for å legge opp er hverdagen her hjemme langt unna det livet hun er vant med som snowboardproff.

– Jeg syns det er litt rart, for jeg pleier å reise mye på den tiden her, og jeg merker at når konkurransene nærmer seg så kribler det litt. Men jeg er veldig fornøyd med valget og klar for det som skal skje videre i livet mitt, sier 27-åringen.

MERITTERT: Silje Norendal har tatt 4 prestisjetunge X-games gull i karrieren. Foto: Roald, Berit

Før sommeren blir hun mamma til en jente, og da er det ekstra godt å kjenne på at hun har fått mer ro. Som utøver kjente Norendal mye på prestasjonspresset, og hun slet med nerver før konkurranse.

– Jeg har aldri hatt en så bekymringsfri hverdag, selv om jeg har skjønt at det bare er å nyte det, for når du får barn blir det mer bekymringer. Men det er deilig å kjenne at kropp og hode slapper ordentlig av, for som toppidrettsutøver slipper det aldri, sier Kongsbergjenta.

Aktiv mor

Av naturlige årsaker har snowboardpensjonisten en litt annen treningshverdag nå enn hun hadde som aktiv.

Etter nylig å ha kommet seg fra en kompleks skade hun fikk i beinet i fjor er Silje litt ekstra forsiktig, og fremover blir det mest gåturer.

Men at det blir mye aktivitet når hun og ishockeyproff, Alexander Bonsaksen, skal oppdra sin datter er det liten tvil om.

IDRETTSFAMILIE: Silje Norendal smiler til kjæresten Alexander Bonsaksen etter 6. plassen i snowboard Big Air finalen i Alpensia under vinter-OL i Pyeongchang Foto: Åserud, Lise

– Jeg tror jeg blir en aktiv mor. Jeg har allerede funnet snowboardet hun skal ha, så det er helt klart snowboard med en gang hun kan stå, sier en smilende Norendal. Selv startet hun med snowboard da hun var 5 år gammel.

Paret, som møttes på Olympiatoppen, ønsker å legge forholdene til rette for at datteren skal oppleve det fine med idrett.

AKTIV MOR: Silje Norendal vil introdusere datteren for snowboard så fort som mulig. Foto: Sofie Losen

– Vi håper at hun vil like sport, og vi vil i hvert fall introdusere henne til det. Så skal hun få velge selv, og forhåpentligvis finner hun like stor glede i det som jeg og faren hennes har gjort, avslutter hun.

Verdenscupen i snowboard fra Laax i Sveits følger du på TV 2 Sport 1 fra 13.10 fredag og fra 15.50 lørdag.