Vraker anbud på nytt sykehus: – Helt uforståelig

MOLDE (TV 2) Styret i Helse Møre og Romsdal har bestemt seg for å vrake tilbudet fra Skanska som sto klar til å starte byggingen av nytt sykehus på Hjelset utenfor Molde.

Årsaken er at styret i helseforetaket mener at anbudet fra Skanska er for høyt. Forhandlingene med entreprenørgiganten har ikke ført frem.

– Styret for Helse Møre og Romsdal HF registrerer at foretaket ikke har blitt enige med Skanska Norge AS om pristilbud og ber adm. direktør avbestille resterende arbeid i kontrakten som er inngått 22. oktober 2019, heter det i vedtaket.

Så langt har det vært brukt 600 millioner kroner på planlegging av det nye sykehuset. Ifølge Skanska var partene 65-100 millioner kroner unna å bli enige, mens helseforetaket mener tallet er 500 millioner kroner.

Toppsjefen i Skanska er sjokkert over å bli vraket.

– Det er fullstendig uforståelig og helt useriøst at en offentlig byggherre kan drive forhandlinger på en slik måte, sier konsernsjef Ståle Rød i Skanska til Romsdals Budstikke.

Dermed blir det ytterligere utsettelse av bygging av nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal. Nå skal byggingen ut på anbud for tredje gang. Men styret understreker at nytt sykehus skal realiseres.

- Sykehuset på Hjelset skal bygges. Det må det ikke være noen tvil om, sa styrerepresentant Lodve Solholm på møtet som nettopp er avsluttet.

Styret har vedtatt å øke kostnadsrammen på prosjektet til 5,8 milliarder kroner.