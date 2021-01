Maaseide om sitt nye prosjekt: – Blir kamp om kundene

– Jeg tror at alle gründere har en drøm om å bygge noe, sier Bjørn Maaseide.

Maaseide ble kjent tidlig på 90-tallet i verdenstoppen i sandvolleyball, som europamester og vinner av verdensserien. Ved siden av idrettskarrieren studerte han økonomi i Los Angeles, og begynte å bygge opp - via Sports Club og Elixia - det som er blitt Norges største treningskjede, SATS.

I TV 2-programmet Bare business forteller Maaseide om livet som gründer og investor, og hvordan idretten har inspirert ham.

– Når du har en virksomhet som du er genuint opptatt av og har lidenskap for, så er du villig til å ofre mye mer enn hvis det bare er en kald investering som er gjort med hjernen, og ikke med hjertet, sier Maaseide.

Å tape

Og det er velkjent at man i toppidretten er vant til å ofre det meste for å nå sine mål.

Men ifølge Bjørn Maaseide er det like viktig å lære av å ikke nå sine mål.

– Folk som har gjort det bra internasjonalt i idrett: Er det noe de har lært seg, så er det å tape. For det er ingen som har tapt så mye som dem på vei til toppen. Da må man alltid gå tilbake, se på hva man kan gjøre bedre - og så prøve igjen, sier Maaseide, og fortsetter:

– Det er en kontinuerlig prosess, og det tror jeg idretten lærer deg - og som er noe du kan ta med deg inn i business. Den staminaen der, sier han.

Pantsatte huset

Selv har Maaseide tatt stor risiko, og tidlig på 2000-tallet pantsatte han huset for å sikre virksomheten. Nå er han blitt mer forsiktig.

– Når man blir eldre så blir man vel litt mer reservert for risiko, sier han, og fortsetter.

– Men det er nok noe mange gründere kjenner seg igjen i: Det å ta risiko, og å satse alt du har fordi du har veldig tro på den ideen du jobber med, sier Maaseide.

Blant norske gründere som er kjente for å ta stor risiko med store beløp for å bygge stadig større virksomheter, er Bjørn Kjos, Kjell Inge Røkke og John Fredriksen.

Men Maaseide mener at Norge framover må satse enda mer på «vanlige» gründere, som det trengs flere av.

– Jeg tror at når koronaen en dag er ferdig, så er det viktig å heie på alle gründere. Vi må ha tiltak som bidrar til å starte flere bedrifter - for det er jo de små bedriftene, en-to-tremannsbedriftene, det er de som skaper arbeidsplasser til slutt. Det er de som er mangfoldet. Da blir det veldig viktig at vi kommer raskt ut av startgropen når pandemien legger seg, sier han.

Padeltennis

Maaseide er fortsatt stor eier i børsnoterte SATS. Han har store investeringer i eiendom, og han har bygget opp Kraft Finans og Kraft Bank, som også nylig ble børsnotert.

Nå er Maaseide også i gang med å bygge opp en ny treningskjede: Denne gangen er det for padeltennis, en slags blanding av tennis og squash, og satsingen gjør han sammen med tidligere sandvolleyball-partner Jan Kvalheim og toppsyklist Thor Hushovd.

– Fra første gang du spiller til andre gang du spiller, blir du 50 prosent bedre. Det er en enorm mestringsfølelse, sier Maaseide om padeltennis.

Han tror at flere tilbydere gjør at det kan bli kamp om kunder innen denne sporten i Norge, og at kjeden kanskje ikke blir lønnsom med det aller første.

– Når man driver med trening, må man ha en lidenskap for det - noe vi har for padel. Så må vi gjøre fornuftige valg. Og så er vi tilbake til dette man tar med seg fra idretten: Man må lære å tape, og så komme sterkere tilbake, sier Bjørn Maaseide.

