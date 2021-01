Kia lanserte en helt ny utgave av den store SUV-en Sorento før jul i fjor.

Først ut er en modell som har to betydelige utfordringer å slite med: 1) Den har en startpris på 794.900 kroner. Og 2) Den har dieselmotor under panseret.

Dette vil nok effektivt skremme bort veldig mange kjøpere, som blant annet har et betydelig utvalg av premium-SUVer å velge mellom til denne prisen. Flere med ladbar hybrid-drivlinje, noen er også helelektriske.

Nå kommer imidlertid modellen som kan endre på dette. I februar/mars lanserer nemlig Kia sin Sorento som ladbar hybrid,. Og da snakker vi solid priskutt.

Syv seter og 4x4

Med denne drivlinjen får den nemlig startpris på svært gunstige 599.000 kroner. Dette gjelder innstegsmodellen Comfort. Active-utgaven starter på 634.900 kroner, mens toppmodellen Exclusive kommer på 669.900 kroner. Kjenner vi norske bilkjøpere rett, vil nok sistnevnte stikke av med mye av salget.

Hva får du så for disse pengene? Jo, en stor SUV med syv seter og 4x4. Drivlinjen består av en 1.6-liters turbo bensinmotor med 180 hk og dreiemoment på 265 Nm. Kombinert med en elmotor som produserer 67 kW og 304 Nm, er såkalt systemytelse på 265 hk og 350 Nm i dreiemoment.

Kia har også ladbar stasjonsvogn, les mer om den her:

57 kilometer på strøm er det offisielle rekkeviddetallet. Med det plasserer Sorento seg omtrent midt i løypa i forhold til konkurrentene.

57 kilometer på strøm

Batteripakken er på 13,8 kWt. Den skal gi en elektrisk rekkevidde på 57 kilometer. Avhengig av kjøreforhold overføres kraften til forhjul eller alle fire hjul, via en sekstrinns girkasse.

Elmotoren er montert mellom bensinmotor og girkasse og batteripakken er plassert under fører- og passasjersetet, og ligger mellom gulvet i kupéen og bilens bunn. Dette gjør at den ikke stjeler plass fra kupé eller bagasjerom

Med lengde på over 4,8 meter er Sorento en stor bil. Det er også flere fleksible interiørløsninger her. De to bakerste setene felles ned i gulvet når de ikke er i bruk. Andre seterad kan skyves i lengderetningen, her kan du også vinkle ryggene. Med alle setene i bruk har du 187 liter bagasjerom til rådighet. Dette vokser til 621 liter som femseter, med baksetene i bakerste posisjon. Skyver du disse helt frem, vokser bagasjerommet til 821 liter.

Denne er helelektrisk - og har MYE plass

Adkomsten til de to bakerste setene er god, interiøret er preget av mange smarte og praktiske løsninger.

Utstyr

Innstegsmodellen Comfort har utstyr som 10,25" berøringsskjerm m/ navigasjon, Kia UVO Connect , Tom Tom Live-funksjoner, Apple Carplay og Android Auto, åtte (!) USB-kontakter, Supervision instrumentpanel m/12,3" LCD-display, ryggekamera, parkeringssensor foran og bak og oppvarmet ratt. Bilen er koblet opp med eget SIM-kort og det er 7 års fri databruk av UVO online tjenester.

På Active får man i tillegg med blant annet trådløs ladeplate for smarttelefon, skinnseter, elektrisk justerbart passasjersete, oppvarmede seter på andre seterad, Around View Monitor, frontkamera, elektrisk bakluke og BOSE Premium Sound m/12 høyttalere (inkludert ekstra forsterker og subwoofer).

Dette har ikke vært mulig på Kias elbil – før nå

Kia Sorento er allerede i salg i Norge med dieselmotor. Men prislappen (og drivlinjen) setter en effektiv stopper for at den kan bli en storselger.

Toppmodellen

Velger man Exclusive får man i tillegg blant annet: Head-Up Display, seteforlenger på førersete, minnefunksjon for elektrisk førersete (inkl. utvendige speil og Head-Up Display), ventilerte seter foran og panoramasoltak. En tilleggspakke med nappaskinn og stigtrinn kommer på 19.900 kroner.

Sorento er også svært godt spekket opp med sikkerhetsutstyr, bilen fikk toppscore og fem stjerner i kollisjonstest hos Euro NCAP. Som øvrige Kia-modeller har den nybilgaranti på syv år/150.000 kilometer.

LES MER: Dette var SUV for de som ville snobbe ned

Video: Her er en annen ladbar SUV som selger godt