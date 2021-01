Thuy (30) spredte beina på TV – så kom den urovekkende beskjeden

God morgen Norges reporter, Thuy My Do Thi, tok celleprøve på direkten for å sette søkelyset på livmorhalskreft. Det fikk uante konsekvenser.

I forbindelse med Kreftforeningens årlige #sjekkdeg-kampanje i september, bestemte Thuy My Do Thi (30) seg for å la seg sjekke på direkten på God morgen Norge. Hun er ansatt i programmet som reporter, og har også ansvaret for sosiale medier.

Hun ønsket å vise seerne hvor enkelt det er å ta denne testen, og spredte beina for en god sak.

– Selve undersøkelsen var smertefri og fort gjort. Men det var spesielt å gjøre det på TV, for da har man et ansvar for å formidle det riktig slik at det skal føles betryggende å dra og gjøre det selv. For det var jo det jeg ville – at flere skulle dra og sjekke seg.

Thuy hadde tatt celleprøve én gang tidligere, og på tampen av 2019 fikk hun en påminnelse om at det var på tide med ny sjekk. Men hun, som veldig mange andre kvinner, utsatte den.

Ti dager etter innslaget fikk hun en telefon fra fastlegen som utførte prøven. Noe var ikke som det skulle, og Thuy ble bedt om å ta en biopsi – en vevsprøve – av livmorhalsen.

De oppdaget da alvorlige – eller høygradige – celleforandringer, som kan være forstadiet til livmorhalskreft.

– Jeg fikk noia. Med en gang man hører at prøveresultatet ikke var normalt, får man masse angst. Særlig når dette i utgangspunktet «bare» var en arbeidsoppgave, og plutselig ble det veldig virkelig og personlig.

Måtte operere

Beskjeden traff henne hardt. Søsteren til Thuy hadde nemlig gjort dette inngrepet i to omganger tidligere. I tillegg døde deres far av kreft for et drøyt år siden.

– Det var noen dimensjoner som gjorde at det gikk litt mer inn på meg enn det kanskje burde gjøre, forteller hun.

PÅ SYKEHUSET: I desember i 2020 fjernet Thuy de alvorlige celleforandringene. Foto: Privat

I desember 2020 fikk Thuy fjernet de alvorlige celleforandringene slik at de ikke kunne utvikle seg til kreftceller.

– Det hadde jeg gruet meg ganske mye til. Men jeg fikk mye god informasjon og det hele endte opp med å ikke være så mye annerledes enn celleprøven. Det tok ikke lang tid og det var en egen sykepleier der som hadde jobben med å berolige meg mens gynekologen utførte inngrepet. Alt i alt var det ganske smertefritt.

Rammer mange kvinner

Ameli Tropé er gynekolog, overlege og leder for Livmorhalsprogrammet hos Kreftregisteret, der kvinner mellom 25 og 69 år blir oppfordret til å ta livmorshalsprøve når man får en påminnelse om det.

Hun forteller at mellom 300-350 norske kvinner får livmorhalskreft årlig, mens rundt 7500 kvinner behandles hvert år for alvorlige celleforandringer.

- SJEKK DEG: Journalist i God morgen Norge, Thuy My Do Thi og lederen for Livmorhalsprogrammet, Ameli Torpé, oppfordrer alle kvinner mellom 25 og 69 år å sjekke seg når man får påminnelse. Foto: God morgen Norge

– Også er det enda flere som har lette celleforandringer. Det vi vet, er at mange flere hadde hatt livmorhalskreft dersom vi ikke hadde hatt Livmorhalsprogrammet eller dersom kvinner ikke hadde tatt livmorhalsprøve.

Hun roser Thuy for at hun tok en celleprøve, da livmorhalskreft er en sykdom som kan forebygges.

– Hva hadde skjedd dersom Thuy ikke hadde sjekket seg i tide?

– Det er litt vanskelig å si fordi. Men vi vet at det er en tredjedel som kan utvikle seg til kreft. Men fordi vi ikke vet hvilke, så behandler vi alle, sier hun og utdyper:

– Derfor skal man ikke bli redd når man får beskjed om at man har alvorlige celleforandringer, fordi det utvikler seg kanskje aldri til kreft og det kan ta mange år, men det er viktig å ta prøven!

Hadde tatt HPV-vaksinen

Ifølge gynekologen er HPV-viruset årsaken til denne krefttypen.

HPV, som er en forkortelse for Humant Papillomavirus, finnes det over 100 forskjellige typer av. Ifølge Kreftforeningen er mange av variantene ufarlige, men noen få typer HPV kan føre til celleforandring og til kreft. Disse smitter i all hovedsak ved seksuell omgang.

Som en del av det nasjonale barnevaksinasjons-programmet, får norske jenter og gutter tilbud om å få HPV-vaksinen gratis på skolen når de er tolv år. Også Thuy har tatt denne vaksinen, men i voksen alder.

Ameli forklarer at en HPV-infeksjon er såpass vanlig at alle voksne mennesker trolig har hatt viruset i løpet av livet.

– De aller fleste HPV-infeksjoner går tilbake av seg. Vaksinen er effektiv og dekker de fleste typene som generer kreft, men man kan være uheldig å utvikle kreft fra de andre HPV-typene som ikke er i vaksinen også, selv om det ikke er så vanlig, sier hun og forklarer:

– Når man får vaksinen i voksen alder kan man allerede ha hatt en HPV-infeksjon, så da er det litt for sent hvis man har den typen og har vært uheldig.

Advarer andre

Etter Thuy sin live på TV 2, strømmet meldingene og reaksjonene inn. Bare på God morgen Norge sin Facebook-side ble videoen sett av over seks millioner. Flere takket også journalisten, og ga henne æren for at de nå hadde bestilt time.

Før celleprøven, mistenkte aldri Thuy at det var noe som ikke var som det skulle.

SJEKKET SEG PÅ DIREKTEN: I september lot journalist Thuy seg sjekke på direktesendt TV, Responsen var enorm. Foto: God morgen Norge

– Jeg ble helt blåst av banen av det. Det er derfor det er så viktig for meg å si hvordan det gikk for min del, for det kunne fort ha blitt farlig. Det er symptomene man skal være obs på og de kan være så små.

Etter at kameraene ble skrudd av, fikk hun kontrollspørsmål fra fastlegen. Hun spurte blant annet om hun blødde under samleie, men Thuy sa nei.

– Men når jeg begynte å tenke over det, hadde jeg jo gjort det, men det var så sjelden og jeg tenkte det var vanlig.

Det gikk heldigvis bra med Thuy, og om et halvt år skal hun ta en ny celleprøve for å sjekke at alt er i orden. Nå oppfordrer hun nok en gang andre kvinner – unge som gamle – til å sjekke seg.

– Det er mange som ikke drar til legen fordi man er lat, føler seg frisk eller fordi det er kleint å bli titta i underlivet. Det er unektelig litt kleint, men ikke så kleint at det ikke er verdt det. Jeg håper alle tar dette på alvor, for jeg har fått en aha-opplevelse etter dette. Nytten er så mye større en flauheten.

Det støtter også lederen for Livmorhalsprogrammet.

– Ikke la innkallelsen bli liggende. Ring legen, book timen, så kan du heller utsette timen til et senere tidspunkt dersom det ikke skulle passe.