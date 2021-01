– Vi har ikke sagt at vi har verdens beste angrepstrio

Gini Wijnaldum håper Liverpools måltørke er over mot Burnley.

Se Liverpool - Burnley på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo fra klokken 20.30.

Liverpool er inne i en svak periode og har de to Manchester-klubbene og Leicester foran seg på tabellen. Fjerdeplass klinger ikke bra for de regjerende mesterne, og hovedproblemet er at det ikke svinger foran motstanderens mål.

Gini Wijnaldum liker situasjonen dårlig, men tror han har litt av svaret på hvorfor laget er inne i en måltørke.

– De andre lagene er helt klart blitt bedre. De analyserer oss. Når de møter oss, spiller de mot mesterne fra forrige sesong, så det blir automatisk vanskeligere enn før. Vi har også hatt en del uflaks denne sesongen, men vi er nødt til å skape flere store sjanser. Vi må bare finne en måte å snu det på, sier nederlenderen til Premier Leagues egen TV-kanal.

Bak skjema



Liverpool har spilt tre ligakamper på rad uten å score. Det har ikke skjedd siden Rafael Benitez var sjef i februar/mars 2005.

Etter 18 ligakamper forrige sesong hadde Liverpool scoret 46 ganger. Nå er Jürgen Klopps menn kun oppe i 37 fulltreffere, inkludert 7-0-seieren over Crystal Palace i desember. Siden målfesten på Selhurst Park har de røde kun scoret én gang i Premier League, mot West Bromwich i runde 15. Den kampen endte 1-1.

Med seks poeng opp til ligaleder Manchester United bør det helst bli både nettkjenning og seier for Liverpool hjemme mot Burnley.

– Situasjonen er annerledes nå. Normalt er det vi som blir jaktet på, nå må vi jakte på de som er foran oss på tabellen. Vi vil ikke endre måten vi spiller på, vi er bare nødt til å gjøre det bedre, sier Wijnaldum.

Press på spissene



Sju omganger uten scoring i ligaen er sjelden kost, og da øker selvsagt presset på Liverpools normalt fryktede angrepstrio. Mohamed Salah er fortsatt ligaens toppscorer med 13 i nota, men egypteren har ikke scoret siden kampen mot Palace.

Sadio Mané står med seks scoringer, mens Roberto Firmino har fem. Wijnaldum vil likevel ikke legge for mye av ansvaret på yndlingene på topp.

– Det er mye snakk om hvem som har den beste angrepstrioen i verden. Jeg tror alle har sin egen mening om det. Vi har ikke sagt at vi har verdens beste angrepstrio, de har heller ikke sagt det. Det er bare noe folk sier. Jeg tror ikke man kan regne med at kun tre spillere skal score mål. Vi på midtbanen må bidra med flere scoringer, og vi kan score mer på dødballer. Vi må bruke kvaliteten vi har i laget og ta bedre vare på sjansene våre. De andre lagene blir som sagt bedre, så vi må fokus på hvordan vi kan endre dette, jobbe hardere og bli mer grådige foran mål, i stedet for å snakke om vi fortsatt har den beste angrepstrioen i verden.

Skader på sentrale spillere som Virgil van Dijk og Joe Gomez byr også på store utfordringer for Merseyside-laget.

– Det er klart at det blir litt forandring i laget. Vi må spille med to midtbanespillere i midtforsvaret. Det hadde gjort en stor forskjell om vi hadde hatt Virgil, Joe eller Joël Matip der. Typer som er naturlige midtstoppere. Men ingen snakket om det da vi scoret mål og vant kamper, avslutter Wijnaldum som for øvrig står med én scoring så langt denne sesongen.