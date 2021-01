Selvsikre svensker: – Vi kunne hatt to lag på pallen

Svenskene strutter av selvtillit en drøy måned før ski-VM i Oberstdorf. De svenske kvinnene drar til VM som regjerende verdensmester i stafett. I Seefeld tok Stina Nilsson rotta på Therese Johaug mot slutten av den siste etappen.

Nå er Nilsson borte, men bredden i det svenske laget er stor. Så stor at de kunne hatt to lag på pallen i VM-stafetten, mener Frida Karlsson.

– Hadde vi fått lov til å stille med to lag, hadde vi hatt to svenske lag på pallen, sier hun i et intervju med SVT.

– Storfavoritter

Den svenske oppturen sammenfaller med at norske laget er betydelig svekket siden VM i Seefeld. Både Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Ingvild Flugstad Østberg er borte siden VM-sølvet.

Selv om supertalentet Helene Marie Fossesholm har fylt noe av tomrommet, er det svenskene som må bære favorittstempelet før stafetten.

– Vi har så mange som konkurrerer om plassene. Dagsform under VM kan avgjøre. Den siste etappen er jeg slett ikke bekymret for. Vi har mange som kan spurte hjem gullet. Både Maja Dahlqvist og Jonna Sundling kjemper om den. Den første etappen kan også passe Linn Svahn, sier Karlsson.

TV 2-ekspert Petter Skinstad mener svenskene er storfavoritter i VM.

– De svenske jentene har god grunn til å være «kaxiga». Norge har den desidert beste kvinneløperen i Therese Johaug, men de siste par årene har de svenske jentene hatt det sterkeste laget på stafett og sprintstafett, sier han.

– Etappene på en vanlig stafett er bare fem kilometer lange, og i likhet med sprintstafett ligger det også her an til tette dueller og en avgjørelse på oppløpet. Det er hovedårsaken til at svenskene er storfavoritter i VM, fortsetter Skinstad.

– Johaug må sprenge feltet

Han mener det er mer sannsynlig at Norge må ta et steg ned på pallen enn opp.

– Sannsynligvis vil Norge ha større problemer med å slå de øvrige nasjonene enn Sverige vil ha trøbbel med å slå Norge, skulle det bli en så tett stafett som vi kan få. Duellen vil ikke bare stå mellom Norge og Sverige, men også Russland, USA og Finland vil kunne melde seg på her, spår Skinstad.

– I sprintstafett vil også Slovenia og Sveits kunne melde seg på, i tillegg til at jeg forventer å se et toppet tysk lag på stafettene på hjemmebane.

Nøkkelen til norsk VM-suksess ligger på de tre siste etappene, mener Skinstad.

– På førsteetappen handler det først og fremst om å henge på, og hvis mulig skape en ørliten lite mot slutten for å gi Johaug de få sekundene hun trenger for å sprenge feltet fra start. På de tre siste etappene mener jeg vi bør bruke Therese Johaug, Helene Marie Fosseholm og Heidi Weng, som er våre tre sterkeste kort på distanse. Oppgaven til de to første må være å skaffe en luke til konkurrentene, som Heidi Weng klarer å holde unna. Skulle det ende med en spurt er det heller ikke mange som matcher en Heidi Weng i form på et oppløp, selv om jeg tror svenskene blir hakket for tøffe i en ren spurtduell, analyserer han.

Skinstad legger til at han ikke tror Sverige ville klart å få to lag på pallen i en VM-stafett.

– Til det er ikke bredden på distanse stor nok, noe resultatene i Tour de Ski viste. I sprintstafett tror jeg imidlertid svenskene kunne tatt medalje med to lag, avslutter han.