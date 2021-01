Sophie Elise og Strawberry Publishing uenige i skjult reklame-gebyr

GOD KVELD NORGE (TV 2): Forbrukertilsynet mener influenseren og forlaget har brutt loven på to punker. Nå svarer de.

I desember kom det frem at Forbrukertilsynet har varslet overtredelsesgebyr mot Strawberry Publishing AS og Sophie Elise AS på henholdsvis 300.000 og 200.000 kroner.

De mente partene hadde vært «grovt uaktsom» på to punkter: For skjult reklame og for utsendelse av markedsføring på e-post uten gyldig samtykke fra forbrukere.

Isachsen og forlaget fikk frem til 20. januar til å kommentere varselet, før Forbrukertilsynet skulle fatte det endelige vedtaket. De har nå kommentert varselet i et bemerkningsbrev.

Erkjenner ett punkt

Advokat Jon Wessel-Aas svarer på vegne av både Strawberry og Isachsen, og sier til VG at de erkjenner overtredelse på ett av punktene:

– Det handler om utsendelse av e-post ved lansering av bokklubben, til følgere som hadde registrert sine e-postadresser før det var noen kommersiell tjeneste og da det derfor heller ikke var angitt at e-postadressene kunne brukes til markedsføring, sier han til avisa.

Sterkt uenig

Punktet som omhandler skjult reklame er de derimot sterkt uenig i. Dette dreier seg om Instagramkontoen @litt.sophie, en konto Isachsen oppfordret følgerne sine til å følge for følgende innhold: «bøkene jeg leser, sitater jeg liker, generelt ting som inspirerer meg og personlige tekster».

Forbrukertilsynet mener derimot at kontoen har blitt brukt kommersielt og har vært en del av en større markedsstrategi siden den ble opprettet.

Tre måneder etter at Isachasen oppfordret folk til å følge kontoen, lanserte hun og Strawberry Publishing en bokklubb med navn «litt Sophie». Samtidig ble kontoen «litt.sophie» omgjort til en offisiell konto for bokklubben.

– I stedet for å tydeliggjøre kontoens kommersielle formål, har forbrukerne blitt forledet til å tro at kontoen var noe personlig for Sophie Elise, sier Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet på deres nettsider.

Dette bestrider nå Isachsen og forlaget. Det vil være opp til Forbrukertilsynet å fatte det endelige vedtaket.