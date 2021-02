Hyundai har hatt stor suksess med elbiler i det norske markedet de siste årene. Først ut var kombien Ioniq, så kom den kompakte crossoveren Kona

Elbilene fra Hyundai og søstermerket Kia utmerker seg med god batterikapasitet og tilsvarende rekkevidde. Blant annet har de fått skryt for effektive drivlinjer og lavt strømforbruk.

Dette er imidlertid bare starten. Hyundai-konsernet skal dra på skikkelig i årene som kommer. Blant annet skiller de ut Ioniq som et eget, elektrisk undermerke.

Den første bilen ut i denne satsingen er akkurat offisiell. Ioniq 5 heter den og mye tyder på at vi her har en ny, norsk storselger.

To batteripakker

Her går nemlig Hyundai for en svært attraktiv oppskrift. Ioniq 5 er en SUV i familiebilklassen. Bilen er 4,63 meter lang, den har bagasjerom på 540 liter ( tillegg til en frunk foran) og den får rekkevidde på opptil 500 kilometer.

Dette er for øvrig første bil ut på konsernets nye og elektrifiserte bilplattform, kalt Electric-Global Modular Platform (E-GMP). Denne skal danne utgangspunkt for en rekke modeller i årene som kommer.

Fra starten av kommer 5 med to batteripakker. De er på henholdsvis 58 og 72,6 kWt. I likhet med flere av konkurrentene kan du velge mellom 4x4 eller bakhjulsdrift. Sistnevnte har motor plassert over bakakselen, mens utgavene med firehjulstrekk har motorer foran og bak.

Det blir to batteripakker – og mulighet for både bakhjulsdrift og firehjulsdrift.

Hyundai har kuttet ut alle fossilbiler i Norge

800 volt

Minste batteripakke med bakhjulstrekk har motor på 125 kW og gjør 0-100 km/t på 8,5 sekunder. Med 4x4 har denne motor på 120 kW bak og 53 kW foran. Her går 0-100 km/t på 6,1 sekunder.

Største batteripakke med bakhjulstrekk har så en motor på 160 kW. 4x4-utgaven har 155 kW bak og 70 kW motor foran. 0-100 km/t går her på henholdsvis 7,4 og 5,2 sekunder.

Til nå har 400 volts-system vært det vanlige på elbiler. Porsche Taycan var første serieproduserte elbil med 800 volts-teknologi. Nå følger Hyundai etter.

Interiøret ser luftig og romslig ut. Merk fotstøtten på forsetene.

Ser ikke så stor ut

Dette gjør blant annet at man kan lade mye raskere. Hyundai oppgir her en ladehastighet på inntil 220 kWt. Under optimale forhold kan batteripakken lades fra 10 til 80 prosent kapasitet på 18 minutter. 100 kilometer rekkevidde skal kunne "fylles på" med i underkant av fem minutters lading.

Som vanlig er dette teoretiske og optimale tall, som blant annet vil svinge mye med temperatur, hvor mye strøm batteriet har i utgangspunktet og også hvor mye strøm ladepunktet faktisk leverer.

Designmessig går Hyundai her for rene og skarpe linjer. Ioniq 5 er den første bilen fra Hyundai som har et såkalt kamskjellpanser. Panseret strekker seg over hele bilens bredde, og minimerer dermed panelglipper.

Bilen mangler den tredje og bakerste sideruten vi finner på mange SUV-konkurrenter. På bilder ser Ioniq 5 derfor ikke så stor ut. Men vi snakker altså en ganske fullvoksen SUV her. Det er flere hi tech-detaljer, blant annet LED-striper som lyser gjennom materialet foran i "grillen". Solcellepanel på taket skal bidra til økt rekkevidde.

Det er høy tech-faktor over interiøret.

Jeg skal ha den bilen som er i TV-reklamen!

Resirkulerte plastflasker

Størrelsen skal også gi svært god innvendig plass. Her lover Hyundai plassforhold som i biler en klasse over. Akselavstander er på hele 300 centimeter. Gulvet inne i bilen er helt flatt. Baksetet er delt 40/60 og kan skyves i lengderetningen.

Innvendig er det flere løsninger som handler om gjenbruk. Det er blant annet resirkulerte plastflasker i setene og dørsidene.

Hyundai ruller ut svært mye utstyr og førerassisistenter. Bilen skal også i stor grad være selvkjørende. Det er naturligvis fokus på regenerering her, i fire ulike nivåer og mulighet for enpedals-kjøring.

Elbilen norske eiere er mest fornøyd med

Takboks og hengerfeste på Ioniq 5

Ioniq 5 skal også kunne gi strøm til flere ulike elektriske apparater. Såkalt V2L-teknologi (Vehicle-to-Load) gjør at Ioniq 5 kan fungere som et helt vanlig strømuttak. Eller en "stor, portabel powerbank" som Hyundai selv beskriver den som.

Et par "særnorske" detaljer: Ja, du kan ha takboks, med vektgrense på 75 kilo. Og ja: Du kan trekke tilhenger, opptil 1.400 kilo med største batteripakke.

Bilen er større enn den kan se ut som på bilder. Dette er en fullvoksen SUV.

Project 45 til 499.900 kroner

S har alt tilgjengelig utstyr som standard, og har solcelletak som et unikt utstyrselement inkludert. Solcelletaket blir ikke tilgjengelig på «vanlige» Ioniq 5 før på et senere tidspunkt.

Bilen har e-4WD firehjulstrekk som standard, og den store batteripakken.

Prisen må også kunne sies å være gunstig, 499.900 kroner, inkludert veiledende leveringstillegg på 10.900 kroner.

Blir med videre

I hjulsporene til 5 følger så Ioniq 6 i 2022. Dette er en sporty sedan, en biltype som nok er viktigere i andre markeder enn det norske.

Den tredje bilen som er bekreftet heter (kanskje ikke overraskende) Ioniq 7. Her snakker vi en større SUV, temmelig sikkert også med mulighet for firehjulstrekk.

Samtidig som dette skjer, er det ventet at dagens modeller skal henge med i flere år fremover.

Her hjemme var det egentlig først i fjor at Hyundai og Kia kom i en situasjon der de unngikk ventelister på de elektriske modellene sine. Derfor er det også grunn til å tro at de har et bra potensiale for disse også i de kommende årene.

